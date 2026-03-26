İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 14 kişi adliyede
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 14 kişi adliyede
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T09:44+0300
2026-03-26T10:05+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1a/1104516161_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c85fad3e9cc673a928dc2b34f7161b16.jpg
09:44 26.03.2026 (güncellendi: 10:05 26.03.2026)
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ünlülere uyuşturucu operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
© Saffet Azak
Güzide Duran
Güzide Duran
© Saffet Azak

Başsavcılık açıklaması: Neden soruşturma başlatıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakı, toplum yapısı ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilmişti.
© Saffet Azak
Hakan Sabancı
Hakan Sabancı
© Saffet Azak

Uyuşturucu operasyonu: Kimler gözaltında?

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu aktarılmıştı:
"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."
© Saffet Azak
Fikret Orman
Fikret Orman
© Saffet Azak

Hande Erçel nerede?

Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.
Erçel Londra'da bulunduğunu ve Türkiye'ye geleceğini söylemişti.
Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen şüpheliler, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.
© Saffet Azak
Didem Soydan
Didem Soydan
© Saffet Azak
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 14 kişi Adli Tıp'a getirildi
Dün, 17:22
