İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 14 kişi adliyede

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T09:44+0300

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede.Ünlülere uyuşturucu operasyonuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Başsavcılık açıklaması: Neden soruşturma başlatıldı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakı, toplum yapısı ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilmişti.Uyuşturucu operasyonu: Kimler gözaltında?Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu aktarılmıştı:Hande Erçel nerede?Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.Erçel Londra'da bulunduğunu ve Türkiye'ye geleceğini söylemişti.Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen şüpheliler, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

2026

uyuşturucu, hande erçel, fikret orman, güzide duran, i̇stanbul, türkiye, hakan sabancı, kerim sabancı