İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 14 kişi Adli Tıp'a getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen... 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T17:54+0300

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 farklı adreste eş zamanlı baskınlar düzenledi. Gözaltına alınan isimler arasında Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Didem Soydan, Onur Talay ve Mustafa Tari bulunuyor. Bunların dışında, Hande Erçel ve Kaan Mellart hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.Şüphelilerin Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneklerinin alındığı açıklandı.

