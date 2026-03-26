İranlı uzman: İran’a saldırılar ABD-İsrail gerilimini derinleştiriyor
İranlı uzman: İran’a saldırılar ABD-İsrail gerilimini derinleştiriyor
Sputnik Türkiye
Uluslararası ilişkiler uzmanı Andişe Kazemi, Trump’ın ilan ettiği beş günlük ‘duraklama’ya rağmen İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesinin... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T17:25+0300
2026-03-26T17:25+0300
2026-03-26T17:25+0300
İranlı uluslararası ilişkiler araştırmacısı Andişe Kazemi, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıların, ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını derinleştirdiğini söyledi. Kazemi, ABD Başkanı Donald Trump’ın beş günlük bir “duraklama” ilan etmesine rağmen saldırıların devam ettiğine dikkat çekti.Uzman, Washington’un bu saldırılarla bağlantısı yokmuş gibi davrandığını, ancak operasyonların sürmesinin, İsrail’in ABD’nin tutumunu dikkate almadığını ortaya koyduğunu ifade etti. Kazemi’ye göre bu durum, Washington’un İsrail’in eylemlerini dizginleme kapasitesinin zayıfladığına işaret ediyor.Kazemi, İsrail’in özellikle “hayati tehdit” olarak gördüğü konularda giderek daha bağımsız hareket ettiğini vurgulayarak, “İsrail, taktik adımlarını ABD ile eşgüdüm içinde atmak zorunda olduğunu düşünmüyor. İsrail mantığında her türlü duraklama, karşı tarafın güçlenmesi olarak algılanıyor” değerlendirmesinde bulundu.Bu tür bir bağımsızlığın, iki müttefik arasındaki stratejik güveni zedeleyebileceğini belirten uzman, İsrail’in tek taraflı girişimlerinin, ABD’yi daha geniş çaplı bir krizin içine çekme riski barındırdığına dikkat çekerek, İran’ın enerji altyapısını hedef alan saldırıların yalnızca bölgesel güvenlik açısından değil, ABD-İsrail ittifakının bütünlüğü açısından da ciddi riskler taşıdığını kaydetti.
i̇ran, abd, i̇srail, donald trump, washington, enerji, kriz, risk, operasyon, i̇ttifak
i̇ran, abd, i̇srail, donald trump, washington, enerji, kriz, risk, operasyon, i̇ttifak
İranlı uzman: İran’a saldırılar ABD-İsrail gerilimini derinleştiriyor
Uluslararası ilişkiler uzmanı Andişe Kazemi, Trump’ın ilan ettiği beş günlük ‘duraklama’ya rağmen İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesinin, Washington’un İsrail’i sınırlama kapasitesinin zayıfladığını gösterdiğini belirtti.
İranlı uluslararası ilişkiler araştırmacısı Andişe Kazemi, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıların, ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını derinleştirdiğini söyledi. Kazemi, ABD Başkanı Donald Trump’ın beş günlük bir “duraklama” ilan etmesine rağmen saldırıların devam ettiğine dikkat çekti.
Uzman, Washington’un bu saldırılarla bağlantısı yokmuş gibi davrandığını, ancak operasyonların sürmesinin, İsrail’in ABD’nin tutumunu dikkate almadığını ortaya koyduğunu ifade etti. Kazemi’ye göre bu durum, Washington’un İsrail’in eylemlerini dizginleme kapasitesinin zayıfladığına işaret ediyor.
Kazemi, İsrail’in özellikle “hayati tehdit” olarak gördüğü konularda giderek daha bağımsız hareket ettiğini vurgulayarak, “İsrail, taktik adımlarını ABD ile eşgüdüm içinde atmak zorunda olduğunu düşünmüyor. İsrail mantığında her türlü duraklama, karşı tarafın güçlenmesi olarak algılanıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Bu tür bir bağımsızlığın, iki müttefik arasındaki stratejik güveni zedeleyebileceğini belirten uzman, İsrail’in tek taraflı girişimlerinin, ABD’yi daha geniş çaplı bir krizin içine çekme riski barındırdığına dikkat çekerek, İran’ın enerji altyapısını hedef alan saldırıların yalnızca bölgesel güvenlik açısından değil, ABD-İsrail ittifakının bütünlüğü açısından da ciddi riskler taşıdığını kaydetti.