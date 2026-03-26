İran medyası: Şu ana kadar ABD ve İsrail'e ait 7'si savaş uçağı 202 askeri hava aracı hedef alındı
2026-03-26T04:57+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/abd-medyasi-trump-netanyahunun-iranlilari-rejime-karsi-sokaga-cagirma-teklifini-reddetti-1104506114.html
İran basını, ülkenin hava savunma sistemlerinin ABD ve İsrail’e ait 131 insansız hava aracı, 56 seyir füzesi, 7 savaş uçağı, 7 yakıt ikmal uçağı ile 1 helikopterin hedef alındığını yazdı.
İran’da Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, ABD ve İsrail’in saldırılarda kullandığı toplam 202 askeri hava aracının İran hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığını iddia etti.
Şimdiye kadar MQ-9, Hermes 900, Hermes 450, Orbiter-4 ve Lucas tipi toplam 131 insansız hava aracının düşürüldüğü ifade edildi.
Ayrıca haberde, AGM-158 JASSM ve Tomahawk tipi 56 seyir füzesinin vurulduğu belirtilirken, F-15, F-16, F-18 ve F-35 model 7 savaş uçağının da hava savunma sistemlerince hedef alındığı yer aldı.
İddialar arasında, KC-135 tipi 7 yakıt ikmal uçağı ile 1 helikopterin de hedef alınan unsurlar arasında yer aldığı bilgisi de paylaşıldı.
Öte yandan, söz konusu açıklamalara ilişkin ABD ve İsrail makamlarından henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.