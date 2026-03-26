Güney Kore'den Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerine karşı ek bütçe tasarısı

Güney Kore'de ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla gelecek hafta ek bütçe tasarısının parlamentoya sunulması...

Güney Kore’de ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ekonomik yansımalarına karşı hükümetin ek bütçe hazırlığında olduğu ve tasarının gelecek hafta Ulusal Meclis’e sunulmasının planlandığı bildirildi.Yonhap ajansının haberine göre, Planlama ve Bütçe Bakanı Park Hong-keun, hükümet yetkilileri ve iktidardaki Demokrat Parti (DP) milletvekilleriyle Ulusal Meclis’te yapılan toplantıda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Tasarı gelecek hafta sunulacakPark, hükümet ile Demokrat Parti’nin ek bütçe tasarısının gelecek hafta sunulması konusunda uzlaştığını belirterek, özellikle yükselen petrol fiyatlarının vatandaşlar üzerindeki yükünü hafifletmek ve yakıt fiyatlarını dengelemek için adımlar atılacağını ifade etti.Demokrat Parti’nin Meclis Grup Başkanı Han Byung-do da bütçe tasarısının incelenme sürecinin hızlandırılacağını belirterek gecikme için bir neden olmadığını söyledi.Öte yandan ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP), ek bütçenin görüşmelerinin nisan ayına ertelenmesini talep etti. Buna rağmen tasarının salı günü Ulusal Meclis’e sunulmasının beklendiği aktarıldı.Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, 12 Mart’ta yaptığı açıklamada Orta Doğu’da artan istikrarsızlığın tüketim ve yatırımlar üzerindeki etkilerine dikkat çekmiş, ek bütçenin 'kaçınılmaz' olduğunu belirterek taslağın en kısa sürede hazırlanması talimatını vermişti.İki acil durum merkezi kurulacakGüney Kore Başbakanı Kim Min-seok, dün yaptığı açıklamada, iki acil durum merkezi kurulacağını duyurmuştu. Kim, denetim mekanizmalarını sıkılaştırmak amacıyla Devlet Başkanlığı Sarayı Cheong Wa Dae'de "acil durum ekonomi ekibi", Başbakanlık Ofisinde de "acil durum idare merkezi"nin kurulacağını belirtmişti.

