Diyarbakır’da şüpheli patlama: Valilikten ilk açıklama

Diyarbakır'da polis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı açıklandı. 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T23:47+0300

2026-03-26T23:47+0300

2026-03-27T00:10+0300

Diyarbakır Valiliği, merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Valilikten yapılan açıklamada, bölgeden geçen bir polis aracının geçişi sırasında yol kenarında bırakılan içerisinde el yapımı patlayıcı (EYP) bulunduğu değerlendirilen poşette patlamanın gerçekleştiği belirtildi.Patlamada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, araçta ise herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi. Yapılan teknik ve kamera incelemelerinde, patlayıcının bir motosikletli tarafından yol kenarına bırakıldığı ve yaklaşık 12 dakika sonra infilak ettiği tespit edildi.Açıklamada ayrıca, mevcut bulgulara göre uzaktan kumanda mekanizması bulunmadığı ve polis aracının doğrudan hedef alındığına dair bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi.Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldığı, şüpheli ya da şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

