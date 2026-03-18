Tekirdağ'da yağ fabrikasında patlama: 1 ölü

Sputnik Türkiye

Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında bulunan buhar kazanı, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Şiddetli patlamanın... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

Hayrabolu'da bulunan bir yağ fabrikasının buhar kazanında patlama meydana geldi.Yaşanan patlamada fabrikada çalışan 48 yaşındaki işçi Cumhur Önbay yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Önbay’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/istanbulda-fabrika-yangini-cok-sayida-itfaiye-mudahale-ediyor-1103818204.html

