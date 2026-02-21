https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/uyusturucu-suphelilerinin-elinden-kurtarildi-maymun-yavrusu-portakal-yetimler-barinagina-1103685912.html

Uyuşturucu şüphelilerinin elinden kurtarıldı: Maymun yavrusu 'Portakal', 'yetimler barınağına' yerleştirildi

Antalya’da uyuşturucu şüphelilerine yönelik operasyonda bir evde bulunarak koruma altına alınan 4 aylık rhesus cinsi maymun yavrusu "Portakal", karantina ve... 21.02.2026, Sputnik Türkiye

Antalya’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir evde bulunarak el konulan 4 aylık erkek rhesus cinsi maymun yavrusunun rehabilitasyon süreci Antalya Doğal Yaşam Parkı’nda tamamlandı. Veteriner kliniğinde röntgeni çekilen, kan örnekleri alınan, iç ve dış parazit incelemeleri yapılan yavru, karantina sürecinin sona ermesiyle yeni yaşam alanına taşındı.'Portakal', yeni kafesinde maymunlarla buluştuYaşam parkında, daha önce çeşitli operasyonlarda ele geçirilen 4 yavru ve 2 yetişkin maymunun bulunduğu kafese yerleştirilen "Portakal", kısa sürede ortama uyum sağladı. Ziyaretçilerin "yetimler barınağı" adını verdiği alanda yavrunun, yetişkin bireylerin yanından ayrılmadığı gözlendi.Turunçgillere düşkünlüğü adını belirlediTurunçgilleri çok sevdiği için "Portakal" adı verilen maymun yavrusu, veterinerler ve bakıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Sebze ve kuru yemiş ile beslenen yavruya, dengeli beslenme planı kapsamında zaman zaman sevdiği için portakal da veriliyor. Ziyaretçiler, özellikle "Portakal"ın portakal yediği anlara yoğun ilgi gösteriyor.Antalya Doğal Yaşam Parkı’nda görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maymun yavrusu "Portakal"ın yeni yaşam alanında mutlu olduğunu söyledi. Sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Demir, şu ifadeleri kullandı:"Portakal ve diğer maymunlara kilogramına uygun ortalama 350 ila 500 gram mevsimsel sebze, kontrollü meyve, yer fıstığı ve haftalık protein desteği veriyoruz."'Burada ona anne ve baba gibi davranan yetişkin bireyler Kapşon ve Maykıl var.'Demir, yavrunun davranışsal streslerinin de gözlemlendiğini, yeni barınağa alışma sürecinin kritik olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:"Burada ona anne ve baba gibi davranan yetişkin bireyler Kapşon ve Maykıl var. Yavruyu hemen sahiplendiler. Maymun yavrusu 'Portakal', operasyonla ele geçirilip bize teslim edilen yavru maymunlarla aynı alanda yaşıyor. Ziyaretçiler, 'yetimler barınağı' adını verdikleri bu alana gelerek maymunları izliyor. Portakal'ın özellikle portakal yediği anlar, ziyaretçiler ve küçük çocukların ilgisini çekiyor."

