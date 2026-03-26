CENTCOM: 10 binden fazla askeri hedef vuruldu, İran donanmasına ait en büyük gemilerin yüzde 92’sinin imha edildi

ABD Merkez Komutanlığı Başkanı Amiral Brad Cooper, İran'a yönelik operasyonlarda binlerce hedefin imha edildiğini ve İran donanmasının büyük bölümünün etkisiz...

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD'nin İran'a karşı savaşın başlangıcından bu yana 10 binden fazla hedefi vurduğunu iddia etti.Cooper, yaptığı açıklamada, “ABD güçleri 10.000’den fazla askeri hedefi vurdu. Hatta birkaç saat önce bu sayı 10 bine ulaştı” ifadelerini kullandı.Operasyonların kapsamına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaşan Cooper, İran donanmasına ait en büyük gemilerin yüzde 92’sinin imha edildiğini öne sürdü.28 Şubat'ta ABD ve İsrail, Tahran da dahil olmak üzere İran'daki hedeflere saldırılar düzenleyerek hasara ve sivil kayıplara neden oldu. İran ise buna karşılık olarak İsrail topraklarına ve Ortadoğu'daki ABD askeri tesislerine saldırılar düzenledi.ABD ve İsrail başlangıçta 'önleyici' saldırılarının İran'ın nükleer programından kaynaklanan algılanan tehdide karşı koymak için gerekli olduğunu iddia etmiş, ancak kısa süre sonra İran'da iktidar değişikliği görmek istediklerini açıkça belirtmişlerdi..Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard geçen hafta Temsilciler Meclisi'ndeki bir oturumda, ABD ve İsrail'in İran'a karşı askeri operasyonundaki hedeflerinin örtüşmediğini söylemişti.

