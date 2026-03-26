BM: Lübnan, İsrail ile gerginliğin artması nedeniyle insani bir felaketle karşı karşıya
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Lübnan Temsilcisi Dalal Harb, İsrail’le yaşanan gerilim ve artan yerinden edilmeler sonucu Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/lubnan-basini-israil-lubnana-fosfor-bombasi-atti-1104533236.html
21:36 26.03.2026
İsrail Lübnan'a saldırıyor
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Lübnan Temsilcisi Dalal Harb, İsrail’le yaşanan gerilim ve artan yerinden edilmeler sonucu Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 18’inin zorla yerinden edilmiş durumda olduğunu, insani tablonun “felaket” düzeyinde bir krize dönüştüğünü söyledi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Lübnan Temsilcisi Dalal Harb, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İsrail’le yaşanan gerilimin tırmanmasıyla birlikte ülkedeki yerinden edilmiş kişi sayısının hızla arttığını, bunun da Lübnan’ı ağır bir insani krizle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 18’i yerinden edilmiş durumda; bu da neredeyse her beş kişiden birinin zorla yerinden edildiği anlamına geliyor. Bu nüfusa sahip bir ülke için bu rakam devasa. Ortaya çıkan tablo katastrofik ve eğer çatışmanın tırmanışı, saldırılar ve tahliye uyarıları sürerse çok daha ciddi bir insani krize dönüşebilir.

BM yetkilisi, kurumun tüm olasılıklara hazırlanmaya çalıştığını vurgulayarak, yardım ve müdahale programlarında koordinasyon ve esnekliğe önem verdiklerini kaydetti. Harb, Litani Nehri’nin güneyinde evlerinde kalmaya devam eden sivillere de, güvenlik konularında özel kanallar üzerinden yürütülen koordinasyon çerçevesinde belediyeler ve acil durum birimleri aracılığıyla yardım ulaştırıldığını ifade etti.
Beyaz Fosfor Bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2026
Lübnan basını: İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
17:56
