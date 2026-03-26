BM: Lübnan, İsrail ile gerginliğin artması nedeniyle insani bir felaketle karşı karşıya

Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 18’i yerinden edilmiş durumda; bu da neredeyse her beş kişiden birinin zorla yerinden edildiği anlamına geliyor. Bu nüfusa sahip bir ülke için bu rakam devasa. Ortaya çıkan tablo katastrofik ve eğer çatışmanın tırmanışı, saldırılar ve tahliye uyarıları sürerse çok daha ciddi bir insani krize dönüşebilir.