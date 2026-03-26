https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/bm-lubnan-israil-ile-gerginligin-artmasi-nedeniyle-insani-bir-felaketle-karsi-karsiya-1104536652.html
BM: Lübnan, İsrail ile gerginliğin artması nedeniyle insani bir felaketle karşı karşıya
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Lübnan Temsilcisi Dalal Harb, İsrail'le yaşanan gerilim ve artan yerinden edilmeler sonucu Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde...
2026-03-26T21:36+0300
dünya
lübnan
bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr)
birleşmiş milletler (bm)
i̇srail
ortadoğu
zorla yerinden etme
i̇nsani kriz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104213587_60:0:892:468_1920x0_80_0_0_c053ff84e3cc8ca38e54c5cb6a3bc0f3.png
lübnan
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104213587_164:0:788:468_1920x0_80_0_0_e4a472ef2ee784a5848e898fadae4baa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lübnan, bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr), birleşmiş milletler (bm), i̇srail, ortadoğu, zorla yerinden etme, i̇nsani kriz
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Lübnan Temsilcisi Dalal Harb, İsrail’le yaşanan gerilim ve artan yerinden edilmeler sonucu Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 18’inin zorla yerinden edilmiş durumda olduğunu, insani tablonun “felaket” düzeyinde bir krize dönüştüğünü söyledi.
Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 18’i yerinden edilmiş durumda; bu da neredeyse her beş kişiden birinin zorla yerinden edildiği anlamına geliyor. Bu nüfusa sahip bir ülke için bu rakam devasa. Ortaya çıkan tablo katastrofik ve eğer çatışmanın tırmanışı, saldırılar ve tahliye uyarıları sürerse çok daha ciddi bir insani krize dönüşebilir.
