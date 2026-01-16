https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/atlas-caglayan-cinayeti-15-yasindaki-supheli-tutuklandi-1102803713.html

Atlas Çağlayan cinayeti: 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Güngören’de 14 Ocak’ta çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı öldüren 15 yaşındaki E.Ç., Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilerek tutuklandı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde 14 Ocak’ta bir baklavacı önünde çıkan 'yan baktın' tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 15 yaşındaki E.Ç., sustalı bıçakla 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan hayatını kaybetti. Şüpheli E.Ç. ve arkadaşları, olayda kullanılan bıçakla birlikte polis tarafından yakalandı.E.Ç., Güngören Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanan E.Ç., Tekirdağ Karatepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

