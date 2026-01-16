Türkiye
Atlas Çağlayan cinayeti: 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayeti: 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Güngören’de 14 Ocak’ta çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı öldüren 15 yaşındaki E.Ç., Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilerek tutuklandı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T19:56+0300
2026-01-16T19:56+0300
Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde 14 Ocak’ta bir baklavacı önünde çıkan 'yan baktın' tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 15 yaşındaki E.Ç., sustalı bıçakla 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan hayatını kaybetti. Şüpheli E.Ç. ve arkadaşları, olayda kullanılan bıçakla birlikte polis tarafından yakalandı.E.Ç., Güngören Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanan E.Ç., Tekirdağ Karatepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
19:56 16.01.2026
© Fotoğraf : Atlas Çağlayan sosyal medyaAtlas Çağlayan
Atlas Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© Fotoğraf : Atlas Çağlayan sosyal medya
Güngören’de 14 Ocak’ta çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı öldüren 15 yaşındaki E.Ç., Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilerek tutuklandı.
Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde 14 Ocak’ta bir baklavacı önünde çıkan 'yan baktın' tartışması kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında 15 yaşındaki E.Ç., sustalı bıçakla 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan hayatını kaybetti. Şüpheli E.Ç. ve arkadaşları, olayda kullanılan bıçakla birlikte polis tarafından yakalandı.
E.Ç., Güngören Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanan E.Ç., Tekirdağ Karatepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
