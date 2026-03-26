Almanya'nın ünlü otomobil markasının İsrail için silah üreteceği haberi, bölge sakinlerini isyan ettirdi
Almanya'daki bir araba markasının fabrikasında İsrail için silah üretileceği iddiası, şehir sakinlerini rahatsız etti. Tepkiler, 'barış şehri' olarak bilinen... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
Alman otomotiv firması Volkswagen’ın (VW) Almanya’daki Osnabrück fabrikasında silah üretimine geçeceği iddiası, şehirde yaşayanları rahatsız etti.Şehir girişinde yer alan “Osnabrück-Barış şehri” tabelasına soru işareti eklenmesi, tepkilerin sembolü haline geldi. Bölge sakinlerinin, şehirlerinde silah üretimi yapılmasına karşı çıktığı aktarıldı.İşçiler ve vatandaşlar tepkiliFabrikada çalışan ve bölgede yaşayan birçok kişinin, bu ihtimale karşı çıktığı ifade edildi.Bir işçinin, "Savaş gereçleri üretmek istihdamı güvence altına almak yerine 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyebilir" sözleriyle duruma tepki gösterdiği aktarıldı.Başka bir eski çalışanın ise fabrikanın kapanma sürecine girdiğini ve yaklaşık 500 işçinin sözleşmesinin uzatılmadığını söylediği belirtildi.Aynı kişinin, Volkswagen’ın bir çıkış yolu aradığını ancak savunma sanayisine yönelmenin doğru bir çözüm olmadığını düşündüğünü ifade ettiği aktarıldı.Bazı çalışanların ise olası bir ortaklık durumunda mevcut işçilerin yerine yeni çalışanların getirileceği endişesini taşıdığı belirtildi.Şehirde yaşayanların da İsrail’in Filistin’e yönelik eylemlerine atıfta bulunarak bu tür bir üretime karşı çıktığı ifade edildi.Ortaklık iddiası ve plan detaylarıİddialara göre Volkswagen’ın, fabrikayı kapatmamak için savunma sanayisine yönelme planları yaptığı ve bu kapsamda çeşitli şirketlerle görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.Bu çerçevede, İsrailli bir şirketle olası iş birliği kapsamında hava savunma sistemlerine ait fırlatma rampaları ve taşıma araçlarının üretiminin gündeme geldiği aktarıldı.Ayrıca bu planın, 2 bin 300 civarında istihdamı korumayı hedeflediği ifade edildi.Ancak şehir yönetimi ve bazı yerel yetkililerin, olası bir savaş durumunda kentin hedef haline gelebileceği endişesiyle bu fikre karşı çıktığı belirtildi.
