İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Adana'da direksiyonu ayağıyla kullanan sürücü yakalandı: Ehliyetine el konuldu
Adana’nın Seyhan ilçesinde seyir halindeki otomobilin direksiyonunu ayağıyla kontrol ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılınca polis harekete geçti... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
10:56 26.03.2026
Adana’nın Seyhan ilçesinde seyir halindeki otomobilin direksiyonunu ayağıyla kontrol ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılınca polis harekete geçti. Gözaltına alınan sürücüye para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu. Şüpheli, adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı.
Adana'da hareket halindeki otomobilin direksiyonunu ayağıyla kontrol eden sürücü polis ekiplerince yakalandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda bir sürücünün, otomobilin açılır tavan kısmına çıkıp direksiyonu ayağıyla kontrol ederek ve yüksek sesli müzik eşliğinde eğlenerek yolda ilerlediğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Sürücünün kimliği ve görüntülerin tarihi belirlendi

Yapılan araştırmada, aracı kullanan kişinin Şuayip Ö. (26) olduğu tespit edildi. Ekipler ayrıca söz konusu görüntülerin geçen yıl kayda alındığını belirledi.

Ehliyete el konuldu, para cezası kesildi

Gözaltına alınan Şuayip Ö.'nün ehliyetine el konuldu. Sürücüye ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "saygısız ve tedbirsiz araç kullanmak" maddelerinden 2 bin lira ceza uygulandı.

Mahkemeden adli kontrol kararı çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "konutu terk etmeme", "her türlü motorlu taşıtları kullanmama" ve "Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden araç kullanmaya elverişli olup olmadığının tespiti için psikiyatrik görüş alınması" şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
