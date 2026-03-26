ABD’den Irak’taki vatandaşlarına acil uyarı: 'Derhal ülkeyi terk edin'

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk edin" çağrısı yaptı. İran bağlantılı grupların artan saldırıları, roket ve İHA...

2026-03-26T15:16+0300

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak’taki Amerikan vatandaşlarına yönelik acil bir güvenlik uyarısı yayımlayarak, “derhal ülkeyi terk edin” çağrısında bulundu. Açıklamada, ülkede hızla artan güvenlik risklerine dikkat çekildi.İran bağlantılı gruplar hedef alıyorBüyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, İran’a bağlı silahlı grupların Irak genelinde geniş çaplı saldırılar düzenlediği belirtildi. Bu saldırıların yalnızca Bağdat’la sınırlı kalmadığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil olmak üzere birçok bölgeyi kapsadığı ifade edildi.Roket ve İHA tehdidi sürüyorAçıklamada, Irak hava sahasında roket ve insansız hava aracı (İHA) tehdidinin devam ettiği vurgulandı.ABD yetkilileri, güvenlik riski nedeniyle vatandaşların Bağdat Büyükelçiliği ya da Erbil Başkonsolosluğu gibi diplomatik temsilciliklere gitmemeleri gerektiğini bildirdi.“Seviye 4: Seyahat etmeyin” uyarısı yenilendiABD Dışişleri Bakanlığı, Irak için en yüksek risk seviyesi olan “Seviye 4: Seyahat etmeyin” uyarısını yeniden hatırlattı.Açıklamada, “Hiçbir nedenle Irak’a seyahat etmeyin. Ülkedeyseniz derhal ayrılın” ifadeleri yer aldı.Kaçırılma ve saldırı riski yüksekABD’ye göre İran bağlantılı gruplar, diplomatik misyonlar, enerji altyapıları, şirketler, yabancıların kaldığı oteller ve havalimanlarını hedef alıyor.Ayrıca bu grupların ABD vatandaşlarını kaçırma girişiminde bulunabileceği uyarısı da yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/amerikan-basini-abdden-irana-son-darbe-plani-kara-birlikleri-dahil-4-secenek-masada-1104527337.html

