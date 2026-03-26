https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/abd-ekonomisinde-resesyon-canlari-wall-street-alarm-veriyor-1104519651.html

ABD ekonomisinde resesyon çanları: Wall Street alarm veriyor

Sputnik Türkiye

ABD’de ekonomik görünüm giderek daha kırılgan hale gelirken, Wall Street’te resesyon ihtimali yükseliyor. Tahminler ve detaylar haberde...

2026-03-26T12:16+0300

ekonomi̇

abd

wall street

resesyon

i̇ran

savaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103121904_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a5485b9a4c9c9a406ba20e1eaeda9536.jpg

Moody’s Analytics Başekonomisti Mark Zandi, “Resesyon risklerinin rahatsız edici derecede yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu artık gerçek bir tehdit” değerlendirmesinde bulundu.Resesyon ihtimali yükseldiSon tahminlere göre önümüzdeki 12 ay için resesyon olasılığı:Normal koşullarda bu oran yaklaşık yüzde 20 seviyesinde bulunuyor. Mevcut veriler, riskin belirgin şekilde arttığına işaret ediyor.Savaş ve petrol fiyatları baskı yaratıyorEkonomik kaygıların merkezinde İran ile süren savaş yer alıyor. Tarihsel olarak petrol fiyatlarındaki sert yükselişler, ABD’deki birçok resesyonun öncüsü oldu.Son bir ayda benzin fiyatları galon başına 1,02 dolar artarak yaklaşık yüzde 35 yükseldi. Uzmanlara göre enerji fiyatlarındaki bu artış, tüketici harcamalarını doğrudan baskılıyor.İş gücü piyasasında çatlaklarABD ekonomisi 2025 yılı boyunca yalnızca 116 bin yeni istihdam yaratırken, Şubat ayında 92 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı. İşsizlik oranı yüzde 4,4 seviyesinde sabit kalsa da bunun nedeni işe alımların artması değil, işten çıkarmaların sınırlı kalması.Daha dikkat çekici olan ise istihdamın büyük ölçüde sağlık sektöründe yoğunlaşması. Bu alan dışında son bir yılda yarım milyondan fazla iş kaybı yaşandı.Ekonomistler, bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtiyor.'Stagflation' tartışmasıArtan fiyatlar ve zayıflayan büyümenin bir arada görülmesi, ‘stagflation’ yani hem durgunluk hem enflasyon tartışmalarını da gündeme getirdi.Ancak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell bu tanımı reddetti. Powell, mevcut durumun 1970’lerdeki yüksek işsizlik ve çift haneli enflasyon dönemine benzemediğini vurguladı.Tüketici güveni zayıfTüketici cephesinde de karamsarlık hakim. Mart ayında yapılan bir ankete göre Amerikalıların yüzde 65’i önümüzdeki 12 ay içinde resesyon bekliyor.Uzmanlara göre son dönemde tüketim harcamaları büyük ölçüde borsadaki yükselişin yarattığı ‘servet etkisi’ ile destekleniyordu. Ancak savaşla birlikte hisse senetlerinde yaşanan dalgalanma bu desteği zayıflatabilir.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ekonomi çöker mi, savaş ekonomisi, abd'de ekonomi, wall street, piyasalarda son durum, ekonomi haberleri, dünya haberleri