Uzmanlardan kritik uyarı: 'Sofradaki alışkanlık kolon kanseri riskini artırıyor'
Yapılan araştırmaya göre birçok kişi, işlenmiş et tüketiminin kolon kanseri riskini artırdığını bilmiyor. Uzmanlar, farkındalık arttıkça insanların...
2026-03-25T14:04+0300
Yeni bir araştırmada, Amerikalıların yaklaşık yarısının işlenmiş et ile kolon kanseri arasındaki bağlantının farkında olmadığı aktarıldı. Ancak bu bilgi paylaşıldığında katılımcıların büyük bölümünün, ürünlerde uyarı etiketi olmasını desteklediği belirtildi.
Uzmanların, özellikle son yıllarda genç yetişkinlerde kolon kanseri vakalarının arttığına dikkat çektiği ifade edildi.
Risk düşündüğünüzden daha yaygın
Uzmanlardan biri, "Kolon kanseri artık 50 yaş altı yetişkinlerde en yaygın ölüm nedenlerinden biri haline gelirken, bu bağlantının hala bilinmemesi endişe verici" değerlendirmesinde bulundu.
Aynı uzmanın, insanların bu konuda bilgi edinmeye açık olmasının ise umut verici olduğunu söylediği aktarıldı.
Araştırmada ayrıca, her üç kişiden yalnızca birinin bu risk hakkında sağlık uzmanlarından bilgi aldığı belirtildi.
Basit alışkanlıklar riski azaltabilir
Araştırmalarda, bitki ağırlıklı beslenen kişilerin kolon kanseri riskinin daha düşük olduğu ifade edildi. Sebze, meyve ve baklagillerin içerdiği maddelerin vücudu koruyabildiği belirtildi.
Uzmanlardan biri, "Her gün alınan lif miktarındaki artışın, kolon kanseri riskini azaltabileceğini gösteren bulgular var" dedi.
Ayrıca lifli gıdaların sindirim sistemini desteklediği ve bağırsak sağlığına katkı sağladığı ifade edildi.
Sağlıklı kilo, düşük alkol tüketimi ve düzenli hareketin de riskin azalmasıyla bağlantılı olduğu aktarıldı.
Araştırmanın Physicians Committee for Responsible Medicine ve Morning Consult tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.