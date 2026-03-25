Türkiye
Sputnik Türkiye, 25.03.2026
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/uzmanlardan-kritik-uyari-sofradaki-aliskanlik-kolon-kanseri-riskini-artiriyor-1104489214.html
Uzmanlardan kritik uyarı: 'Sofradaki alışkanlık kolon kanseri riskini artırıyor'
Sputnik Türkiye
Yapılan araştırmaya göre birçok kişi, işlenmiş et tüketiminin kolon kanseri riskini artırdığını bilmiyor. Uzmanlar, farkındalık arttıkça insanların...
sağlik
kanser
kolon kanseri
şarküteri
salam
lifli gıda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104488853_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_9dbc07fb743a970529231bbfc68e5d68.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104488853_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_0893e4500dc832f9b04a94b4f5a18348.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİşlenmiş et
İşlenmiş et - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yapılan araştırmaya göre birçok kişi, işlenmiş et tüketiminin kolon kanseri riskini artırdığını bilmiyor. Uzmanlar, farkındalık arttıkça insanların tercihlerini değiştirmeye açık olduğunu belirtiyor.
Yeni bir araştırmada, Amerikalıların yaklaşık yarısının işlenmiş et ile kolon kanseri arasındaki bağlantının farkında olmadığı aktarıldı. Ancak bu bilgi paylaşıldığında katılımcıların büyük bölümünün, ürünlerde uyarı etiketi olmasını desteklediği belirtildi.
Uzmanların, özellikle son yıllarda genç yetişkinlerde kolon kanseri vakalarının arttığına dikkat çektiği ifade edildi.

Risk düşündüğünüzden daha yaygın

Uzmanlardan biri, "Kolon kanseri artık 50 yaş altı yetişkinlerde en yaygın ölüm nedenlerinden biri haline gelirken, bu bağlantının hala bilinmemesi endişe verici" değerlendirmesinde bulundu.
Aynı uzmanın, insanların bu konuda bilgi edinmeye açık olmasının ise umut verici olduğunu söylediği aktarıldı.
Araştırmada ayrıca, her üç kişiden yalnızca birinin bu risk hakkında sağlık uzmanlarından bilgi aldığı belirtildi.

Basit alışkanlıklar riski azaltabilir

Araştırmalarda, bitki ağırlıklı beslenen kişilerin kolon kanseri riskinin daha düşük olduğu ifade edildi. Sebze, meyve ve baklagillerin içerdiği maddelerin vücudu koruyabildiği belirtildi.
Uzmanlardan biri, "Her gün alınan lif miktarındaki artışın, kolon kanseri riskini azaltabileceğini gösteren bulgular var" dedi.
Ayrıca lifli gıdaların sindirim sistemini desteklediği ve bağırsak sağlığına katkı sağladığı ifade edildi.
Sağlıklı kilo, düşük alkol tüketimi ve düzenli hareketin de riskin azalmasıyla bağlantılı olduğu aktarıldı.
Araştırmanın Physicians Committee for Responsible Medicine ve Morning Consult tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Pankreas kanseri erken teşhis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2026
SAĞLIK
Pankreas kanserine karşı yeni umut: Erken teşhis mümkün olabilir
23 Mart, 15:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала