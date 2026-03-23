https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/pankreas-kanserine-karsi-yeni-umut-erken-teshis-mumkun-olabilir-1104440063.html
Pankreas kanserine karşı yeni umut: Erken teşhis mümkün olabilir
Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir kan testi, en ölümcül kanser türlerinden biri olan pankreas kanserini erken aşamada tespit edebilir. Bu gelişmenin... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T15:23+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104439827_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_90040e16449f119c8deaa99b55cc1aba.png
Araştırmacıların geliştirdiği yeni bir kan testi yöntemiyle, pankreas kanserinin erken aşamada tespit edilebileceği aktarıldı. Bu kanser türünün genellikle geç fark edildiği ve bu nedenle tedavi şansının düşük olduğu biliniyor.Uzmanların, erken teşhisin mümkün olması halinde tedavi başarısının önemli ölçüde artabileceğini ifade ettiği belirtildi.Erken teşhis için yeni yöntemÇalışmada, kandaki bazı belirli proteinlerin incelendiği ve bu sayede kanserli bireylerle sağlıklı kişiler arasında fark tespit edilebildiği aktarıldı.Daha önce kullanılan bazı testlerin tek başına yeterli olmadığı, yeni yöntemde ise birden fazla biyolojik işaretin birlikte değerlendirildiği ifade edildi.Araştırmada, bu testin genel olarak yüksek doğruluk oranına ulaştığı ve özellikle erken evredeki vakaları büyük oranda tespit edebildiği belirtildi.Bilim insanlarının, bu yaklaşımın kanseri daha tedavi edilebilir aşamada yakalama imkanı sunduğunu vurguladığı aktarıldı.Yanlış teşhis riski azalabilirYeni testin, pankreasla ilgili diğer hastalıklarla karışma riskini de azalttığı ifade edildi. Bu durumun, hastalar için gereksiz endişe ve yanlış tedavi ihtimalini düşürebileceği belirtildi.Araştırmacıların, yöntemin daha geniş gruplar üzerinde denenmesi gerektiğini ve özellikle risk grubundaki kişiler için bir tarama testi haline gelebileceğini dile getirdiği aktarıldı.Uzmanların, bu gelişmenin pankreas kanseriyle mücadelede önemli bir adım olabileceğini değerlendirdiği ifade edildi.Araştırmanın, ABD’de University of Pennsylvania ve Mayo Clinic bilim insanları tarafından yürütüldüğü aktarıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104439827_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_9bca94c8f94d8db76a326235f894a4d4.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir kan testi, en ölümcül kanser türlerinden biri olan pankreas kanserini erken aşamada tespit edebilir. Bu gelişmenin, hayatta kalma oranlarını artırabileceği kaydedildi.
