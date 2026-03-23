Pankreas kanserine karşı yeni umut: Erken teşhis mümkün olabilir

Pankreas kanserine karşı yeni umut: Erken teşhis mümkün olabilir

Sputnik Türkiye

Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir kan testi, en ölümcül kanser türlerinden biri olan pankreas kanserini erken aşamada tespit edebilir. Bu gelişmenin... 23.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-23T15:23+0300

2026-03-23T15:23+0300

2026-03-23T15:23+0300

Araştırmacıların geliştirdiği yeni bir kan testi yöntemiyle, pankreas kanserinin erken aşamada tespit edilebileceği aktarıldı. Bu kanser türünün genellikle geç fark edildiği ve bu nedenle tedavi şansının düşük olduğu biliniyor.Uzmanların, erken teşhisin mümkün olması halinde tedavi başarısının önemli ölçüde artabileceğini ifade ettiği belirtildi.Erken teşhis için yeni yöntemÇalışmada, kandaki bazı belirli proteinlerin incelendiği ve bu sayede kanserli bireylerle sağlıklı kişiler arasında fark tespit edilebildiği aktarıldı.Daha önce kullanılan bazı testlerin tek başına yeterli olmadığı, yeni yöntemde ise birden fazla biyolojik işaretin birlikte değerlendirildiği ifade edildi.Araştırmada, bu testin genel olarak yüksek doğruluk oranına ulaştığı ve özellikle erken evredeki vakaları büyük oranda tespit edebildiği belirtildi.Bilim insanlarının, bu yaklaşımın kanseri daha tedavi edilebilir aşamada yakalama imkanı sunduğunu vurguladığı aktarıldı.Yanlış teşhis riski azalabilirYeni testin, pankreasla ilgili diğer hastalıklarla karışma riskini de azalttığı ifade edildi. Bu durumun, hastalar için gereksiz endişe ve yanlış tedavi ihtimalini düşürebileceği belirtildi.Araştırmacıların, yöntemin daha geniş gruplar üzerinde denenmesi gerektiğini ve özellikle risk grubundaki kişiler için bir tarama testi haline gelebileceğini dile getirdiği aktarıldı.Uzmanların, bu gelişmenin pankreas kanseriyle mücadelede önemli bir adım olabileceğini değerlendirdiği ifade edildi.Araştırmanın, ABD’de University of Pennsylvania ve Mayo Clinic bilim insanları tarafından yürütüldüğü aktarıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pankreas, pankreas kanseri, erken teşhis, kan testi, kanser, kanser tedavisi