UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/ukrayna-parlamentosunda-bos-koltuk-krizi-vekiller-tehditler-nedeniyle-genel-kurula-gelmedi-1104485499.html
Ukrayna parlamentosunda 'boş koltuk' krizi: Vekiller tehditler nedeniyle genel kurula gelmedi
Ukrayna’da siyasi tansiyon, halkın seçtiği temsilcilerin güvenlik endişeleriyle parlamento çalışmalarına ara vermesi sonucu yeni bir boyuta taşındı. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102210/05/1022100577_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_a40cafd09532233746dacee86bf4a0e2.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102210/05/1022100577_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_3520292d74d9da79c430743985bd6b8c.jpg
12:39 25.03.2026
Ukrayna’da siyasi tansiyon, halkın seçtiği temsilcilerin güvenlik endişeleriyle parlamento çalışmalarına ara vermesi sonucu yeni bir boyuta taşındı.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da bugün gerçekleştirilen genel kurul oturumu, salonun büyük bir kısmının boş kalmasıyla dikkat çekti. Milletvekillerinin büyük çoğunluğunun, fiziksel saldırı ve provokasyon tehditleri nedeniyle iş başı yapmadığı bildirildi.

Ukrayna parlamentosu, yılın başından bu yana AB ve IMF’den gelecek hayati önemdeki yeni kredi dilimlerini belirleyecek temel yasal düzenlemeleri hayata geçiremiyor.

Kiev'de siyasi çıkmaz yaşanıyor

Ekonomik yardımın devam etmesi için şart koşulan bu reform paketleri, halk nezdinde popüler olmayan sert önlemler içerdiği için siyasi bir çıkmaza dönüşmüş durumda.

Birçok milletvekili, bu düzenlemelere onay vermeleri halinde fiziksel şiddete maruz kalacaklarına dair ciddi tehditler aldıklarını ifade ediyor.

Zelenskiy'den 'cephe' tehdidi

Parlamentodaki bu tıkanıklık, yürütme kanadıyla yasama arasındaki ipleri de kopma noktasına getirdi.

Vladimir Zelenskiy’in, meclis çatısı altında ülkeye 'hizmet etmeyen' milletvekillerini doğrudan cepheye göndermekle tehdit etmesi, siyasi kulislerdeki gerilimi zirveye taşıdı.

Hem halktan gelen tepkiler hem de yönetimden gelen baskılar arasında sıkışan parlamentonun, uluslararası yardımların kesilmemesi için nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.
