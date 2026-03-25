https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/rusyada-polis-okuluna-yonelik-teror-saldirisi-engellendi-ukrayna-ajani-yakalandi-1104484080.html

Rusya’da polis okuluna yönelik terör saldırısı engellendi: Ukrayna ajanı yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Novorossiysk şehrindeki İçişleri Bakanlığı Üniversitesi’ne yönelik terör saldırısı planlayan Ukrayna ajanının... 25.03.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b8e7b1258423512e1626e4b6e0fca5d.jpg

Novorossiysk şehrinde, Rusya İçişleri Bakanlığı Krasnodar Üniversitesi eğitim kampında, Ukrayna gizli servisleri tarafından planlanan terör eylemi engellendi.FSB’nin Sputnik’e yaptığı açıklamada, şüphelinin Ukraynalı kuratörden eğitim kampında ilgilendikleri hedeflerin koordinatlarını ve kampa nasıl sızılacağı ve kundaklama karışımının nasıl hazırlanacağı konusunda talimatlar aldığı ifade edildi.Şüphelinin, terör saldırısını gerçekleştirmek için tüm talimatları yerine getirdiği, ancak FSB mensupları tarafından yakalandığı için eylemi gerçekleştiremediği kaydedildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

