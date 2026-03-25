Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya’da polis okuluna yönelik terör saldırısı engellendi: Ukrayna ajanı yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Novorossiysk şehrindeki İçişleri Bakanlığı Üniversitesi'ne yönelik terör saldırısı planlayan Ukrayna ajanının... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
Novorossiysk şehrinde, Rusya İçişleri Bakanlığı Krasnodar Üniversitesi eğitim kampında, Ukrayna gizli servisleri tarafından planlanan terör eylemi engellendi.FSB'nin Sputnik'e yaptığı açıklamada, şüphelinin Ukraynalı kuratörden eğitim kampında ilgilendikleri hedeflerin koordinatlarını ve kampa nasıl sızılacağı ve kundaklama karışımının nasıl hazırlanacağı konusunda talimatlar aldığı ifade edildi.Şüphelinin, terör saldırısını gerçekleştirmek için tüm talimatları yerine getirdiği, ancak FSB mensupları tarafından yakalandığı için eylemi gerçekleştiremediği kaydedildi.
11:32 25.03.2026
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Novorossiysk şehrindeki İçişleri Bakanlığı Üniversitesi’ne yönelik terör saldırısı planlayan Ukrayna ajanının yakalandığını belirtti.
Novorossiysk şehrinde, Rusya İçişleri Bakanlığı Krasnodar Üniversitesi eğitim kampında, Ukrayna gizli servisleri tarafından planlanan terör eylemi engellendi.
FSB’nin Sputnik’e yaptığı açıklamada, şüphelinin Ukraynalı kuratörden eğitim kampında ilgilendikleri hedeflerin koordinatlarını ve kampa nasıl sızılacağı ve kundaklama karışımının nasıl hazırlanacağı konusunda talimatlar aldığı ifade edildi.
Şüphelinin, terör saldırısını gerçekleştirmek için tüm talimatları yerine getirdiği, ancak FSB mensupları tarafından yakalandığı için eylemi gerçekleştiremediği kaydedildi.
