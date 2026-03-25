Trump: ABD, Putin ile Zelenskiy’nin Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varmasını görmek istiyor
ABD Başkanı Donald Trump, Washington’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy’nin masaya oturarak Ukrayna konusunda bir ‘anlaşmaya’... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
00:14 25.03.2026
© AA / Kyle MazzaABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, Washington’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy’nin masaya oturarak Ukrayna konusunda bir ‘anlaşmaya’ varmasını görmek istediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy arasında Ukrayna meselesine ilişkin doğrudan görüşme yapılmasını desteklediğini dile getirdi.
Trump, “Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy’nin müzakere masasına oturup bir anlaşma imzalamasını isterim” ifadelerini kullandı.
Oval Ofis’te gazetecilere konuşan Trump, Ukrayna krizine dair olası bir uzlaşmanın yakın olduğuna inandığını belirterek, “Bence onlar (Rusya ve Ukrayna) buna (çözüme) yakın. Bunu uzun zamandır söylüyorum: Ben sekiz savaşı bitirdim ve her birinin aslında bundan daha zor olması gerekiyordu” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna konusunda Rusya-ABD-Ukrayna formatındaki üçlü müzakerelerin, tarafların programlarının uyumlaştırılmasının ardından devam etmesini beklediklerini belirtmişti. Söz konusu üçlü istişarelerin son turu 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre’de yapılmıştı.
