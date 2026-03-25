Trump, ABD havaalanlarına Ulusal Muhafız göndermekle tehdit etti
ABD Başkanı Donald Trump, kısmı hükümet kesintisi nedeniyle çalışmaların aksadığı havaalanlarında ek destek sağlamak amacıyla Ulusal Muhafız birliklerini... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, kısmı hükümet kesintisi nedeniyle çalışmaların aksadığı havaalanlarında ek destek sağlamak amacıyla Ulusal Muhafız birliklerini göreve çağırabileceğini söyleyerek bu seçeneğin masada olduğunu belirtti.
Trump, yaptığı açıklamada havaalanlarındaki sorunların sorumlusu olarak Demokratları gösterirken, aynı mesajında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerine teşekkür etti.
ABD havaalanlarına ilişkin sosyal medya paylaşımında Trump, durumun siyasi kararlar nedeniyle kötüleştiğini savundu.
‘Ülkemizin başarısız olmasını istiyorlar'
“Bu havaalanı karmaşasının sorumlusu Demokratlardır,” diye yazdı ve ekledi:
“Ülkemizin kötü durumda olmasını istiyorlar. Ülkemizin başarısız olmasını istiyorlar.”
Trump ayrıca Demokratların daha önce kabul edilmiş bir yasayı bozduğunu da iddia etti.
ABD Başkanı, “Bunu yaptılar çünkü ülkemize yasa dışı yollardan giren suçlularla ilgilenmek istiyorlar; Amerikan vatandaşlarıyla değil” ifadelerini kullandı.
Paylaşımında göçmenlik yetkililerine teşekkür eden Trump, ICE görevlilerinin çalışmalarını övdü.