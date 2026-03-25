Sosyal medya devleri sorumlu tutuldu: Los Angeles’ta emsal karar çıktı
Los Angeles'ta görülen bir davada jüri, teknoloji devleri Google ve Meta'yı sosyal medya bağımlılığına ilişkin önemli bir davada sorumlu buldu. Kararın, benzer... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T23:39+0300
Los Angeles’ta görülen bir davada jüri, teknoloji devleri Google ve Meta’yı sosyal medya bağımlılığına ilişkin önemli bir davada sorumlu buldu. Kararın, benzer nitelikteki binlerce davayı etkilemesi bekleniyor.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, küçük yaşlardan itibaren bağımlı şekilde YouTube ve Instagram kullanan 20 yaşındaki bir kadının şikayeti üzerine Google ve Meta'ya dava açıldı.
Jüri, davacıya 3 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmederken, şirketlerin ürün tasarımında ihmalkar davrandığına ve kullanıcıları olası zararlar konusunda yeterince uyarmadığına karar verdi.
Tazminatın yüzde 70’ini Meta, yüzde 30’unu Google karşılayacak. Cezai tazminat kararı ise ilerleyen günlerde verilecek. Davacı avukatları, kararın sosyal medya şirketlerinin hesap verebilirliği açısından dönüm noktası olduğunu kaydetti.
Dava sürecinde Snap ve TikTok da davalıydı ancak yargılama öncesinde davacıyla anlaşmaya vardı.