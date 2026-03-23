Türkiye
Sputnik Türkiye, 23.03.2026
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/arastirma-ortaya-koydu-3-saatten-fazla-sosyal-medya-genclerde-depresyon-riskini-artiriyor-1104435539.html
Araştırma ortaya koydu: 3 saatten fazla sosyal medya gençlerde depresyon riskini artırıyor
Sputnik Türkiye
Günde üç saatten fazla sosyal medya kullanan çocukların ergenlik döneminde depresyon ve kaygı belirtileri geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu...
sağlik
imperial college london
londra
ruh sağlığı
sosyal medya
sosyal medya bağımlılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095641118_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c1bbc594e080f33e2ad0ae0e803cfa16.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/sosyal-medyayi-ikiye-bolen-goruntu-citlere-asilan-kostebekler-tartisma-yaratti-1104434182.html
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095641118_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4ebf01c49dc3e8c15be5e4db84bc386b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© AATelefon
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2026
© AA
Abone ol
Günde üç saatten fazla sosyal medya kullanan çocukların ergenlik döneminde depresyon ve kaygı belirtileri geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu belirlendi.
Imperial College London araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışma, çocukluk döneminde yoğun sosyal medya kullanımının ilerleyen yıllarda ruh sağlığı üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.
Araştırmaya göre, günde üç saatten fazla sosyal medya kullanan çocukların, ergenlik döneminde depresyon ve kaygı belirtileri gösterme ihtimali, günde yaklaşık 30 dakika kullananlara kıyasla daha yüksek.

Sosyal medya süresi arttıkça risk yükseliyor

Araştırma kapsamında Londra’daki 31 okuldan 2 bin 350 çocuk takip edildi. Çocuklar ilk olarak 11-12 yaşlarında, ardından 13-15 yaşlarında değerlendirmeye alındı.
Bu süreçte yapılan analizler, sosyal medyada geçirilen sürenin artmasıyla birlikte ruh sağlığı sorunlarının da daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

Uyku eksikliği kritik rol oynayabilir

Araştırmacılar, bu ilişkinin en önemli nedenlerinden birinin uyku düzeninin bozulması olabileceğini belirtiyor. Özellikle gece geç saatlere kadar sosyal medya kullanan çocukların daha az uyuduğu ve bunun da zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etki yarattığı ifade ediliyor.
Prof. Mireille Toledano, sosyal medya kullanım süresi ile ruh sağlığı sonuçları arasında “net bir eğilim” bulunduğunu söyledi. Toledano, çocukların geç saatlere kadar çevrim içi olmasının gerekli uykudan feragat etmelerine yol açtığını ve bunun uzun vadeli etkiler yarattığını vurguladı.

Kız çocuklarında etki daha belirgin

Uzmanlar, depresyonla bağlantının özellikle kız çocuklarında daha güçlü görüldüğüne dikkat çekti. Bunun nedenlerine ilişkin daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtildi.

Sosyal medya yasakları gündemde

Araştırmanın yayımlandığı BMC Medicine dergisinde, çocukların dijital okuryazarlık ve uyku konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
Öte yandan bazı ülkelerde sosyal medya kullanımıyla ilgili kısıtlamalar gündemde. Avustralya, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olmuştu. Avustralya'nın ardından birçok Avrupa ülkesinde sosyal medya yasağı veya kısıtlaması gündeme geldi.
Köstebek - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2026
YAŞAM
Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü: Çitlere asılan köstebekler tartışma yarattı
12:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала