Araştırma ortaya koydu: 3 saatten fazla sosyal medya gençlerde depresyon riskini artırıyor

Sputnik Türkiye

Günde üç saatten fazla sosyal medya kullanan çocukların ergenlik döneminde depresyon ve kaygı belirtileri geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu... 23.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-23T13:31+0300

Imperial College London araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışma, çocukluk döneminde yoğun sosyal medya kullanımının ilerleyen yıllarda ruh sağlığı üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.Araştırmaya göre, günde üç saatten fazla sosyal medya kullanan çocukların, ergenlik döneminde depresyon ve kaygı belirtileri gösterme ihtimali, günde yaklaşık 30 dakika kullananlara kıyasla daha yüksek.Sosyal medya süresi arttıkça risk yükseliyorAraştırma kapsamında Londra’daki 31 okuldan 2 bin 350 çocuk takip edildi. Çocuklar ilk olarak 11-12 yaşlarında, ardından 13-15 yaşlarında değerlendirmeye alındı.Bu süreçte yapılan analizler, sosyal medyada geçirilen sürenin artmasıyla birlikte ruh sağlığı sorunlarının da daha sık görüldüğünü ortaya koydu.Uyku eksikliği kritik rol oynayabilirAraştırmacılar, bu ilişkinin en önemli nedenlerinden birinin uyku düzeninin bozulması olabileceğini belirtiyor. Özellikle gece geç saatlere kadar sosyal medya kullanan çocukların daha az uyuduğu ve bunun da zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etki yarattığı ifade ediliyor.Prof. Mireille Toledano, sosyal medya kullanım süresi ile ruh sağlığı sonuçları arasında “net bir eğilim” bulunduğunu söyledi. Toledano, çocukların geç saatlere kadar çevrim içi olmasının gerekli uykudan feragat etmelerine yol açtığını ve bunun uzun vadeli etkiler yarattığını vurguladı.Kız çocuklarında etki daha belirginUzmanlar, depresyonla bağlantının özellikle kız çocuklarında daha güçlü görüldüğüne dikkat çekti. Bunun nedenlerine ilişkin daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtildi.Sosyal medya yasakları gündemdeAraştırmanın yayımlandığı BMC Medicine dergisinde, çocukların dijital okuryazarlık ve uyku konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.Öte yandan bazı ülkelerde sosyal medya kullanımıyla ilgili kısıtlamalar gündemde. Avustralya, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olmuştu. Avustralya'nın ardından birçok Avrupa ülkesinde sosyal medya yasağı veya kısıtlaması gündeme geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/sosyal-medyayi-ikiye-bolen-goruntu-citlere-asilan-kostebekler-tartisma-yaratti-1104434182.html

