Bakanlıktan açıklama: Tavuk eti ihracatı durduruldu

Ticaret Bakanlığı, iç talepteki artış ve tüketim eğilimlerindeki değişimlerin bazı ürünlerde fiyat hareketlerini hızlandırdığını belirterek tavuk eti... 09.02.2026, Sputnik Türkiye

ekonomi̇

tavuk

tavuk eti

ihracat

Ticaret Bakanlığı, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici bir adım olarak kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirlerin bugün itibarıyla hayata geçirildiğini bildirdi. Kararın, piyasadaki fiyat gelişmelerinin yakından takip edilmesi sonucunda alındığı belirtildi.Bakanlık: Fiyat hareketleri hızlandıBakanlığın yazılı açıklamasında, son dönemde bölgesel gelişmelerin gıda piyasaları üzerindeki etkileriyle birlikte iç talepte gözlemlenen artış ve dönemsel tüketim eğilimlerindeki değişimlerin bazı ürün gruplarında fiyat hareketlerini hızlandırdığı ifade edildi.Açıklamada, kanatlı eti piyasasında oluşan fiyat gelişmelerinin yakından izlendiği ve fiyat oluşumlarının olağan piyasa şartları içinde seyredip seyretmediğinin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:“Bu çerçevede, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici adım olarak kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirler bugün itibarıyla hayata geçirilmiştir. Tüketicilerimizi mağdur edebilecek ve fahiş fiyat istismarı yoluyla piyasa işleyişini bozabilecek nitelikteki her türlü uygulama ve spekülatif fiyatlama davranışı, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte, gerekli denetim ve yaptırım süreçleri kararlılıkla yürütülmektedir.”Denetimler artırıldı, sonuçlar paylaşılacakBakanlık, gıda arz güvenliği kapsamında temel gıda ürünlerinin, özellikle halkın sofrasına doğrudan dokunan ürünlerdeki gelişmelerin “hassasiyetle izlendiğini” belirtti. Açıklamada, perakende ve toptan ticaret kuruluşlarının denetim birimlerince yoğun şekilde denetlendiği, denetim sonuçlarının kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağı kaydedildi.

