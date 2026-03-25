Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri üç saat içinde 139 Ukrayna İHA’sını imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin üç saat içinde Ukrayna'ya ait toplam 139 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T00:43+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başlattığı geniş çaplı bir insansız hava aracı saldırısının hava savunma güçleri tarafından püskürtüldüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemleri üç saat içinde ülkenin çeşitli bölgeleri üzerinde Ukrayna’ya ait toplam 139 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.Açıklamada, “20.00 ile 23.00 saatleri arasında, görevdeki hava savunma unsurları tarafından tespit edilen Ukrayna’ya ait uçak tipi 139 insansız hava aracı imha edildi” ifadeleri kullanıldı.Söz konusu İHA’ların Bryansk, Smolensk, Kaluga, Novgorod, Leningrad ve Moskova bölgeleri ile Kırım üzerinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
