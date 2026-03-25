Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donbass’ta bir yerleşimde daha kontrol sağlandı

Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu kontrolündeki arazileri genişletmeye devam ediyor. 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T12:31+0300

Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim merkezinin kontrolünün Rus güçlerine geçtiğini bildirdi.Açıklamaya göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu’na bağlı birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Nikiforovka köyünü ele geçirdi.Son 24 saat içinde toplam 1.360 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait 22 zırhlı savaş aracı ve iki çoklu roketatar da imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’da uzun menzilli İHA montajının yapıldığı yerler ve havalandırıldığı üsler, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri, mühimmat ve yakıt depoları, ayrıca 149 farkı noktada Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, 4 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzeyi ve 543 uçak tipi İHA’yı engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/rusyada-polis-okuluna-yonelik-teror-saldirisi-engellendi-ukrayna-ajani-yakalandi-1104484080.html

