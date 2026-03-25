Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/putin-kiev-kursk-bolgesinden-kacirdigi-sivilleri-ukrayna-askerleriyle-takas-etmeye-calisiyor-1104504259.html
Putin: Kiev, Kursk bölgesinden kaçırdığı sivilleri Ukrayna askerleriyle takas etmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin Kursk bölgesinden kaçırılan sivilleri askerlerle takas etmeye çalıştıklarını belirtti. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
vladimir putin
kremlin
kültür
konsey
rusya
ukrayna
kiev
kursk
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/08/1104098841_0:0:735:413_1920x0_80_0_0_b16520db21ce5eae6702cc3f24709261.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev yönetiminin Kursk bölgesinden zorla götürülen sivilleri elinde tuttuğunu ve bu kişileri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla takas etmeye çalıştığını ifade etti.Putin, Kremlin’de düzenlenen Devlet Başkanlığı Kültür Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Kiev’in elinde tuttuğu bu kişilerin sivil olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:Putin, Kiev yönetiminin bu yaklaşımını uluslararası insancıl hukuk normlarının ihlali olarak nitelendirerek, Rusya’nın sivillerin geri dönmesi için çabalarını sürdüreceğini kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/08/1104098841_107:0:735:471_1920x0_80_0_0_ca46b85bbea159b0394d7b963550ab33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Sputnik / POOLVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
© Sputnik / POOL
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin Kursk bölgesinden kaçırılan sivilleri askerlerle takas etmeye çalıştıklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev yönetiminin Kursk bölgesinden zorla götürülen sivilleri elinde tuttuğunu ve bu kişileri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla takas etmeye çalıştığını ifade etti.
Putin, Kremlin’de düzenlenen Devlet Başkanlığı Kültür Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Kiev’in elinde tuttuğu bu kişilerin sivil olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:
Kiev makamları, Kursk bölgesinden zorla kaçırdıkları bazı sivil kişileri hala ellerinde tutuyor ve onları askerlerle değiştirmeye çalışıyor. Oysa onlar muharip değil. Ama onlar için fark etmiyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri her türlü yöntemi kullanıyor.
Putin, Kiev yönetiminin bu yaklaşımını uluslararası insancıl hukuk normlarının ihlali olarak nitelendirerek, Rusya’nın sivillerin geri dönmesi için çabalarını sürdüreceğini kaydetti.
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала