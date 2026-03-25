Putin: Kiev, Kursk bölgesinden kaçırdığı sivilleri Ukrayna askerleriyle takas etmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin Kursk bölgesinden kaçırılan sivilleri askerlerle takas etmeye çalıştıklarını belirtti. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T22:14+0300
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev yönetiminin Kursk bölgesinden zorla götürülen sivilleri elinde tuttuğunu ve bu kişileri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla takas etmeye çalıştığını ifade etti.Putin, Kremlin’de düzenlenen Devlet Başkanlığı Kültür Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Kiev’in elinde tuttuğu bu kişilerin sivil olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:Putin, Kiev yönetiminin bu yaklaşımını uluslararası insancıl hukuk normlarının ihlali olarak nitelendirerek, Rusya’nın sivillerin geri dönmesi için çabalarını sürdüreceğini kaydetti.
