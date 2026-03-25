Orta Doğu'ya fırtına uyarısı: Sel, hortum ve yıkıcı rüzgar tehlikesi
ABD-İsrail’in İran'la savaşından etkilenen bölgeler de dahil olmak üzere Orta Doğu'ya fırtına uyarısı yapıldı. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T00:52+0300
00:51 25.03.2026 (güncellendi: 00:52 25.03.2026)
ABD-İsrail’in İran'la savaşından etkilenen bölgeler de dahil olmak üzere Orta Doğu'ya fırtına uyarısı yapıldı.
Hava uzmanları, Kasırga Koridoru (Tornado Alley) tarzı nadir bir fırtına sisteminin Orta Doğu’ya doğru ilerlediğini duyurdu.
Arabistan Yarımadası ve Pers Körfezi’nin bazı kesimleri Perşembe günü kuvvetli gök gürültülü fırtınaların etkisi altına girebilir. Fırtına, yıkıcı rüzgar, büyük dolu ve bazı yerlerde hortum riskini beraberinde getiriyor. Çölün geniş alanlarında sel oluşabilir ve bazı bölgelerde üç günde bir yıllık yağış düşebilir.
Hava modelleri, fırtınanın Perşembe öğleden sonra İran’ın bazı bölgelerinden Dubai ve Abu Dabi’ye kadar etkili olabileceğini gösteriyor.