Dünya hava kirliliği raporu açıklandı: Pakistan zirvede
Sputnik Türkiye
2025 yılı hava kirliliği raporuna göre Pakistan, dünyanın en kirli havasına sahip ülkesi oldu. Zararlı parçacıkların, güvenli seviyenin kat kat üzerine çıktığı... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T16:05+0300
Yeni yayımlanan bir rapora göre, Pakistan’ın 2025 yılında dünyanın en kirli ülkesi olduğu aktarıldı. Havadaki zararlı parçacıkların, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği sınırın 13 katına kadar ulaştığı ifade edildi.Araştırmada, dünya genelinde ölçüm yapılan ülkelerin büyük çoğunluğunun sağlıklı hava standartlarını karşılayamadığı belirtildi.Küresel tablo endişe veriyorRaporda, toplam 143 ülke ve bölgenin 130’unun hava kalitesi sınırlarını aşarak güvenli seviyelerin üzerinde kaldığı ifade edildi.En kirli ülkeler listesinde Pakistan’ı Bangladeş ve Tacikistan’ın takip ettiği aktarıldı.Ayrıca dünyanın en kirli şehirlerinin büyük bölümünün Hindistan, Pakistan ve Çin’de bulunduğu belirtildi.Hava kalitesinde, yalnızca dünya genelindeki şehirlerin yüzde 14’ünün güvenli sınırlar içinde kaldığı ifade edildi.Veriler eksik, risk devam ediyorRaporda bazı ülkelerde veri eksikliği yaşandığı ve bunun sonuçları etkileyebileceği belirtildi. Özellikle bazı bölgelerde ölçüm verilerinin kesilmesinin, gerçek tabloyu tam olarak yansıtmayabileceği ifade edildi.Uzmanlardan birinin, “Veri kaybı, kirlilik seviyesinde düşüş varmış gibi görünebilir ancak gerçekte ne olduğunu bilmiyoruz” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.Öte yandan bazı ülkelerde hava kirliliğinde düşüş gözlendiği ancak bunun büyük ölçüde hava koşullarındaki değişimlerden kaynaklandığı ifade edildi.Buna rağmen, küresel ölçekte hava kirliliğinin hala ciddi bir sorun olmaya devam ettiği vurgulandı.
