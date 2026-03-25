https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/nazillispor-12-0-geriye-dustugu-macin-58-dakikasinda-sahadan-cekildi-1104477183.html

Nazillispor 12-0 geriye düştüğü maçın 58. dakikasında sahadan çekildi

Nazillispor, sahasında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile yaptığı maçta 12-0 geriye düştü ve 58. dakikada sahadan çekildi.

2026-03-25T01:35+0300

spor

eskişehirspor

nazilli

maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104477028_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_acbc0921363732e8a04d997f2b741d65.jpg

Nazillispor, Nesine 3. Lig 4. Grup'ta sahasında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile karşılaştı.Grupta 4 puanla son sırada yer alan ve küme düşmesi daha önce kesinleşen Nazillispor, 26. hafta mücadelesinde Pamukören Stadı'nda Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile karşılaştı.İlk yarıyı konuk ekip, 11-0 önde tamamladı.İkinci yarıya da hızlı başlayan Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri 47. dakikada farkı 12'ye çıkardı.Bunun üzerine hakem Umut Nasrullah Özhelvacı tarafından müsabaka tatil edildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

