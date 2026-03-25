Nazillispor 12-0 geriye düştüğü maçın 58. dakikasında sahadan çekildi
2026-03-25T01:35+0300
Nazillispor, Nesine 3. Lig 4. Grup'ta sahasında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile karşılaştı.
Grupta 4 puanla son sırada yer alan ve küme düşmesi daha önce kesinleşen Nazillispor, 26. hafta mücadelesinde Pamukören Stadı'nda Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile karşılaştı.
İlk yarıyı konuk ekip, 11-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri 47. dakikada farkı 12'ye çıkardı.
Bunun üzerine hakem Umut Nasrullah Özhelvacı tarafından müsabaka tatil edildi.