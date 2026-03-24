Türkiye, Cebelitarık'ı 7-0 yendi: Thierry Karadeniz maçta yıldızlaştı
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur ilk maçında Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti. Türkiye U18 Milli Takımı formasıyla ilk maçına...
23:37 24.03.2026
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur ilk maçında Cebelitarık’ı 7-0 mağlup etti. Türkiye U18 Milli Takımı formasıyla ilk maçına çıkan 17 yaşındaki Thierry Karadeniz, Cebelitarık karşısında 2 gol kaydetti.
Türkiye, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur ilk maçında Cebelitarık’la karşılaştı.
Antalya’daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada milliler, ilk yarıyı Thierry Darnel Karadeniz’in 33 ve 40. dakikalarda attığı gollerle 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda Yusuf Can Karademir (53), Hasan Ege Akdoğan (55, 80), Tuna Baran Demir (77) ve Boran Eligüzel’in (88) golleriyle farkı açan ay-yıldızlılar, sahadan 7-0’lık farklı galibiyetle ayrıldı.
Öte yandan 17 yaşındaki Thierry Darnel Karadeniz, milli formayla ilk maçına çıkarken sergilediği performansla sosyal medyada gündem oldu.
