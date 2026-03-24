Türkiye, Cebelitarık'ı 7-0 yendi: Thierry Karadeniz maçta yıldızlaştı
Türkiye, Cebelitarık'ı 7-0 yendi: Thierry Karadeniz maçta yıldızlaştı
Sputnik Türkiye
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur ilk maçında Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti. Türkiye U18 Milli Takımı formasıyla ilk maçına... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T23:37+0300
2026-03-24T23:37+0300
2026-03-24T23:37+0300
Türkiye, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur ilk maçında Cebelitarık’la karşılaştı.Antalya’daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada milliler, ilk yarıyı Thierry Darnel Karadeniz’in 33 ve 40. dakikalarda attığı gollerle 2-0 önde kapattı.İkinci yarıda Yusuf Can Karademir (53), Hasan Ege Akdoğan (55, 80), Tuna Baran Demir (77) ve Boran Eligüzel’in (88) golleriyle farkı açan ay-yıldızlılar, sahadan 7-0’lık farklı galibiyetle ayrıldı.Öte yandan 17 yaşındaki Thierry Darnel Karadeniz, milli formayla ilk maçına çıkarken sergilediği performansla sosyal medyada gündem oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/liverpool-duyurdu-mohamed-salah-takima-veda-etti-1104475135.html
cebelitarık
cebelitarık, türkiye, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türk milli takımı, milli takım
cebelitarık, türkiye, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türk milli takımı, milli takım
Türkiye, Cebelitarık'ı 7-0 yendi: Thierry Karadeniz maçta yıldızlaştı
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur ilk maçında Cebelitarık’ı 7-0 mağlup etti. Türkiye U18 Milli Takımı formasıyla ilk maçına çıkan 17 yaşındaki Thierry Karadeniz, Cebelitarık karşısında 2 gol kaydetti.
Türkiye, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur ilk maçında Cebelitarık’la karşılaştı.
Antalya’daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada milliler, ilk yarıyı Thierry Darnel Karadeniz’in 33 ve 40. dakikalarda attığı gollerle 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda Yusuf Can Karademir (53), Hasan Ege Akdoğan (55, 80), Tuna Baran Demir (77) ve Boran Eligüzel’in (88) golleriyle farkı açan ay-yıldızlılar, sahadan 7-0’lık farklı galibiyetle ayrıldı.
Öte yandan 17 yaşındaki Thierry Darnel Karadeniz, milli formayla ilk maçına çıkarken sergilediği performansla sosyal medyada gündem oldu.