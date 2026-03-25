Meteoroloji'den çifte uyarı: Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak

25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T07:50+0300

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Mart hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. UYARILARKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAÇok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.EDİRNE - 17°C - Çok bulutluİSTANBUL - 12°C - Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ - 14°C - Çok bulutluKOCAELİ - 12°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEGEÇok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ - 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR - 16°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMANİSA - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıAKDENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde Toroslar mevkiinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA - 19°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA - 18°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN - 18°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇANKIRI - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK - 9°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN - 12°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT - 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS - 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN - 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR - 16°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

