Meteoroloji'den çifte uyarı: Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
Meteoroloji’ye göre 25 Mart’ta Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında ülke genelinde yağış bekleniyor. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak, güney... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
Meteoroloji’ye göre 25 Mart’ta Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında ülke genelinde yağış bekleniyor. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak, güney kıyılarda gök gürültülü olacak. Doğu’da kar ve buzlanma riski var. Hakkari ve Şırnak için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Mart hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE - 17°C - Çok bulutlu
İSTANBUL - 12°C - Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ - 14°C - Çok bulutlu
KOCAELİ - 12°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ - 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR - 16°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde Toroslar mevkiinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA - 19°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA - 18°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN - 18°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK - 9°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN - 12°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT - 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS - 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN - 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR - 16°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
