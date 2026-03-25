Metehan Baltacı tahliye edildi: Okan Buruk da adliyeye gitti
12:24 25.03.2026 (güncellendi: 13:17 25.03.2026)
“Bahis ve şike” soruşturmasından 3 ay önce tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı tahliye oldu. Duruşma 12 Haziran’a ertelendi. Galatasaraylı yöneticilerin yanı sıra teknik direktör Okan Buruk da Metehan Baltacı’ya destek için adliyeye geldi.
"Futbolda bahis-şike" olarak bilinen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve tutuklanan şüpheliler arasında yer alan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın yargılanmasına bugün başlandı.
Duruşmaya futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım Baltacı'ya destek için adliyeye geldi. Desteğe gelenler arasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bulundu.
Metehan Baltacı tahliye oldu
Mahkeme heyetine savunmasını yapan Baltacı hakkında karar için mahkeme duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Baltacı hakkında tahliye kararı verdi. Duruşma, 12 Haziran saat 10.30'a ertelendi.
Okan Buruk'tan açıklama
Duruşmanın ardından tahliye kararını değerlendiren Buruk, gazetecilere “Çok mutlu olduk." değerlendirmesinde bulundu.
Ne ceza isteniyor?
9 Aralık'tan bu yana tutuklu bulunan Baltacı hakkında Nitelikli dolandırıcılık ile şike ve teşvik primi suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İddiaları reddetmişti
Baltacı, hiçbir yasa dışı bahis sitesine üyeliği olmadığını söylemişti. Yasal bir sitede 2021 yılında üyelik oluşturduğunu hatırladığını anlatan Baltacı, ifadesinde şunları anlatmıştı:
"Ben hiçbir suretle herhangi bir yasadışı bahis sitesinde herhangi bir işlem yapmadım. Bununla beraber benim adıma da herhangi birinin bu tarz sitelerde işlem yapmamıştır. Tarafıma sorulan yasadışı bahis sitesi ile benim herhangi bir alakam yoktur. Mesajlaşma grubunda başka bir arkadaşımın atmış olduğu görüntüdür. Söz konusu görüntü 2021 yılına aittir. Ben yasal sitede hatırladığım kadarıyla 2021 yılında üyelik açmıştım. Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım. Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir. Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur."