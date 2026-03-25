Lübnanlı uzman: Tayvan ve Güney Çin Denizi, ABD-Çin savaşı için ‘kırmızı çizgi’

Lübnanlı uzman Tamara Biru, Çin’in Pasifik, Hint ve Kuzey Buz Denizi’nde yürüttüğü geniş ölçekli denizaltı haritalama programının, ABD ve müttefikleriyle olası... 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T21:10+0300

Medyaya yansıyan bilgilere göre Çin, Pasifik, Hint ve Kuzey Buz Denizi’nde büyük ölçekli bir denizaltı kartografisi programı yürütüyor. Toplanan verilerin, ABD ve müttefikleriyle yaşanabilecek olası bir çatışmada belirleyici bir rol oynayacağı ifade ediliyor.Lübnan Üniversitesi’nde araştırmacı ve Asya işleri uzmanı Tamara Biru, ABD ile Çin arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilecek faktörleri Sputnik’e değerlendirdi.Biru, iki ülke arasında bir çatışmayı tetikleyebilecek birkaç kritik “kırmızı çizgi” bulunduğunu belirterek, en hassas başlığın Tayvan olduğunu vurguladı:İkinci risk bölgesinin Güney Çin Denizi olduğunu vurgulayan Biru, Çin’in “dokuz kesik çizgi” olarak bilinen hat üzerinden denizin yaklaşık yüzde 90’ında hak iddia ettiğini, buna karşın ABD’nin bölgedeki diğer ülkelerin iddialarını desteklediğini ve askeri varlığını artırdığını belirtti:Ancak mevcut güç dengesinin “son derece kırılgan” olduğunu belirten Biru, sözlerini şöyle sürdürdü:

