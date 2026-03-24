‘Yaşananlar ABD-Çin savaşının provası, Üçüncü Dünya Savaşı’nın fragmanını izliyoruz’

“ABD’nin özellikle yapay zeka ve data merkezlerine yaptığı büyük yatırımlar çok büyük enerji kaynaklarına ihtiyaç duyan yatırımlar. Elon Musk ABD’nin 2040 vizyonuna dair bir çizim paylaştı. Orada çok küçük bir ayak var ve ayağın önünde ‘Hürmüz Boğazı’ yazıyor. Bu ayağı çektiğinde bütün bu proje yıkılıp çöküyor. Musk’ın bu karikatürüne göre eğer Hürmüz Boğazı emperyalistlerin, ABD’nin kontrolüne geçmezse günün sonunda ABD’nin, Trump etrafında şekillenmiş yeni emperyalist projesi büyük ihtimalle akamete uğrayacak. Bugün gelinen noktada bunu çözmek de zor çünkü Hürmüz’ü İran’ın kontrolünden çıkartmak için ciddi bir askeri operasyona ihtiyaç var. Ancak biz ABD’nin donanmasının buna uygun olmadığını, Amerikan askerlerinin öleceğini görüyoruz. ABD buradan kendisine zafer olarak gösterebileceği bir hadiseyle çıkmazsa bu durum ABD’nin karizmasının çizilmesi anlamına gelecek. Ben ciddi bir kilitlenme içinde olduklarını düşünüyorum. Bir yanda ABD emperyalizminin geleceği diğer yanda sermayenin mantığı var. Bu petrol fiyatlarıyla, bu doğalgaz sıkıntısıyla kapitalizm olduğu gibi yoluna devam edemez. Ancak bir yandan da ABD emperyalizmi ‘İran’ı yenemedim’ derse bu da ABD emperyalizminin sürdürülebilir olmaktan çıktığını gösterir. Kilidi açmak için ne yapacaklarını kesin olarak tahmin etmek zor. Ancak veriler sınırlı da olsa bir kara operasyonunun yaklaştığını gösteriyor. 48 saatlik sürenin sonunda ABD-İsrail, başta elektrik tesisleri olmak üzere İran’ın altyapısını vurur ve İran da buna karşılık verirse bu haftanın sonlarından itibaren bir kara harekatı somutlaşabilir. ABD böyle bir çılgınlığa kısmen de olsa girişecektir. ABD’li senatörlerden biri; Maduro örneği üzerinden Hamaney’i düşürebileceklerini, Trump’ı savaşa kendisinin ikna ettiğini söyledi. Büyük bir devlet aklı, rasyonalite var mı emin değilim. İran coğrafyasına yönelik Vietnam benzeri devasa bir kara harekatından söz edilmiyor ancak ABD’yi ‘onurlu bir çıkışla’ buradan çıkaracak sınırlı bir harekattan bahsediliyor. Kesin olarak bunun olacağını söyleyemiyorum ancak emperyalist akıl bunu gerektiriyor.”