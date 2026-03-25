Kupa Voley şampiyonu Vakıfbank oldu
Ankara Spor Salonu’nda oynanan Kupa Voley finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
Kupa Voley şampiyonu Vakıfbank oldu
21:12 25.03.2026 (güncellendi: 21:44 25.03.2026)
Ankara Spor Salonu’nda oynanan Kupa Voley finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda final heyecanı Ankara Spor Salonu’nda yaşandı.
Finalde VakıfBank'la Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan VakıfBank, turnuvanın şampiyonu oldu.
Şampiyonluk sayısını 10’a çıkaran VakıfBank, finalde rakibini mağlup ederek kupayı en çok kazanan takım unvanını elde etti.