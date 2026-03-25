Kupa Voley şampiyonu Vakıfbank oldu

Kupa Voley şampiyonu Vakıfbank oldu

Sputnik Türkiye

Ankara Spor Salonu’nda oynanan Kupa Voley finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T21:12+0300

2026-03-25T21:12+0300

2026-03-25T21:44+0300

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda final heyecanı Ankara Spor Salonu’nda yaşandı.Finalde VakıfBank'la Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan VakıfBank, turnuvanın şampiyonu oldu.Şampiyonluk sayısını 10’a çıkaran VakıfBank, finalde rakibini mağlup ederek kupayı en çok kazanan takım unvanını elde etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, eczacıbaşı dynavit, vakıfbank, voleybol, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), türkiye voleybol federasyonu