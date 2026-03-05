Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/kripto-para-icin-vergi-duzenlemesi-kabul-edildi-ak-partiden-ilk-aciklama-1104016904.html
Kripto para için vergi düzenlemesi kabul edildi: AK Parti'den ilk açıklama
Kripto para için vergi düzenlemesi kabul edildi: AK Parti'den ilk açıklama
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifinin kripto varlıklara ilişkin maddeleri kabul edildi. AK Parti, kripto varlık alım, satım ve transfer... 05.03.2026
2026-03-05T00:31+0300
2026-03-05T00:31+0300
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen kanun teklifinin kripto varlıklara ilişkin maddelerinin kabul edildiğini açıkladı.İleri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kripto varlıkların vergilendirilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Kripto para için vergi düzenlemesi kabul edildi: AK Parti'den ilk açıklama

00:31 05.03.2026
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen kanun teklifinin kripto varlıklara ilişkin maddeleri kabul edildi. AK Parti, kripto varlık alım, satım ve transfer işlemlerinden on binde üç oranında işlem vergisi alınacağını duyurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen kanun teklifinin kripto varlıklara ilişkin maddelerinin kabul edildiğini açıkladı.
İleri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kripto varlıkların vergilendirilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

SPK düzenlemesine tabi platformlar aracılığıyla yapılan alım, satım ve transfer işlemlerinden on binde üç oranında işlem vergisi alınacak ve bu vergi nihai vergi olacaktır. Bunlardan başka bir vergi alınmayacak, KDV’den de istisna olacaktır. Kamuoyunun dikkatlerine sunarım

