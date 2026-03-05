Kripto para için vergi düzenlemesi kabul edildi: AK Parti'den ilk açıklama

SPK düzenlemesine tabi platformlar aracılığıyla yapılan alım, satım ve transfer işlemlerinden on binde üç oranında işlem vergisi alınacak ve bu vergi nihai vergi olacaktır. Bunlardan başka bir vergi alınmayacak, KDV’den de istisna olacaktır. Kamuoyunun dikkatlerine sunarım