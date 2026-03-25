Kremlin’den İran görüşmeleri ve Buşehr NGS uyarısı: Saldırı olmayacağının garantisi yok, risk kritik

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran konusunda yürütüldüğü iddia edilen müzakerelere dair bilgilerin doğruluğunu teyit etmenin zor olduğunu belirtirken... 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T20:01+0300

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran’la ilgili olası bir siyasi çözüm süreci ve bölgedeki nükleer güvenlik başlıklarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.Peskov, Rusya’nın Orta Doğu’daki krizlerin çözümü için henüz herhangi bir arabuluculuk rolü üstlenmediğini belirterek, İran konusunda yürütüldüğü öne sürülen temaslara dair şu değerlendirmeyi yaptı:Kremlin Sözcüsü, İran’daki Buşehr Nükleer Santralinin hedef alınması ihtimaline ilişkin bir soru üzerine, saldırıların gerçekleşmeyeceğine dair bir güvence bulunmadığını ifade etti:Peskov, Rusya’nın Buşehr NGS sahasına yönelik olası saldırıların sonuçlarına dair kaygılarını öncelikle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve diğer taraflara aktardığını vurguladı:Kremlin Sözcüsü, Moskova’nın Buşehr çevresindeki durum konusunda İsrail dahil tüm taraflarla diyalog içinde olmaya çalıştığını belirterek, “Tüm taraflarla diyaloğu sürdürmeye ve onları bu tür potansiyel olarak tehlikeli adımlar atmamaları konusunda uyarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

