Kremlin’den İran görüşmeleri ve Buşehr NGS uyarısı: Saldırı olmayacağının garantisi yok, risk kritik
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran konusunda yürütüldüğü iddia edilen müzakerelere dair bilgilerin doğruluğunu teyit etmenin zor olduğunu belirtirken... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T20:02+0300
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'la ilgili olası bir siyasi çözüm süreci ve bölgedeki nükleer güvenlik başlıklarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.Peskov, Rusya'nın Orta Doğu'daki krizlerin çözümü için henüz herhangi bir arabuluculuk rolü üstlenmediğini belirterek, İran konusunda yürütüldüğü öne sürülen temaslara dair şu değerlendirmeyi yaptı:Kremlin Sözcüsü, İran'daki Buşehr Nükleer Santralinin hedef alınması ihtimaline ilişkin bir soru üzerine, saldırıların gerçekleşmeyeceğine dair bir güvence bulunmadığını ifade etti:Peskov, Rusya'nın Buşehr NGS sahasına yönelik olası saldırıların sonuçlarına dair kaygılarını öncelikle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve diğer taraflara aktardığını vurguladı:Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın Buşehr çevresindeki durum konusunda İsrail dahil tüm taraflarla diyalog içinde olmaya çalıştığını belirterek, "Tüm taraflarla diyaloğu sürdürmeye ve onları bu tür potansiyel olarak tehlikeli adımlar atmamaları konusunda uyarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
20:01 25.03.2026 (güncellendi: 20:02 25.03.2026)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran konusunda yürütüldüğü iddia edilen müzakerelere dair bilgilerin doğruluğunu teyit etmenin zor olduğunu belirtirken, İran’daki Buşehr Nükleer Santrali’ne yönelik olası saldırıların kritik tehlikeler barındırdığını ve bu konuda UAEA ile ABD dahil tüm taraflara endişelerini ilettiklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran’la ilgili olası bir siyasi çözüm süreci ve bölgedeki nükleer güvenlik başlıklarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Peskov, Rusya’nın Orta Doğu’daki krizlerin çözümü için henüz herhangi bir arabuluculuk rolü üstlenmediğini belirterek, İran konusunda yürütüldüğü öne sürülen temaslara dair şu değerlendirmeyi yaptı:
Bir dizi ülkenin arabuluculuğunda bazı müzakerelerin yürütüldüğüne dair bilgiler duyuyor ve okuyoruz. Bu haberlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını söylemek zor.
Kremlin Sözcüsü, İran’daki Buşehr Nükleer Santralinin hedef alınması ihtimaline ilişkin bir soru üzerine, saldırıların gerçekleşmeyeceğine dair bir güvence bulunmadığını ifade etti:
Bu konuda herhangi bir garanti yok. Ancak biz her seferinde, bu tür saldırıların barındırdığı kritik tehlikeye dair kendi değerlendirmemizi muhataplarımıza iletiyoruz.
Peskov, Rusya’nın Buşehr NGS sahasına yönelik olası saldırıların sonuçlarına dair kaygılarını öncelikle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve diğer taraflara aktardığını vurguladı:
Öncelikle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na iletiyoruz. Elbette, ciddi endişemizi, ABD’ de dahil olmak üzere herkese iletiyoruz.
Kremlin Sözcüsü, Moskova’nın Buşehr çevresindeki durum konusunda İsrail dahil tüm taraflarla diyalog içinde olmaya çalıştığını belirterek, “Tüm taraflarla diyaloğu sürdürmeye ve onları bu tür potansiyel olarak tehlikeli adımlar atmamaları konusunda uyarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.