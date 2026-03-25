Körfez ülkelerinden ortak İran açıklaması
Körfez ülkelerinden ortak İran açıklaması
Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Katar ve Ürdün yaptıkları ortak açıklamada, İran'ın kendi topraklarına yönelik saldırılarının egemenliklerine yönelik... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T21:29+0300
2026-03-25T21:29+0300
suudi arabistan
kuveyt
birleşik arap emirlikleri (bae)
ortadoğu
i̇ran
Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Katar ve Ürdün ortak bir yazılı açıklama yayımladı.Körfez ülkeleri, İran’ın kendi topraklarına yönelik saldırılarını egemenliklerine karşı açık bir ihlal olarak değerlendirdi. Açıklamada ayrıca, Irak’ın, komşu ülkelere yönelik saldırıların Irak topraklarından derhal durdurulması için gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuldu. Bu çağrının, 'kardeşlik ilişkilerini korumak' ve daha fazla tırmanışın önüne geçmek amacıyla yapıldığı vurgulandı.Ortak açıklamada, ülkelerin kendini savunma hakkı da hatırlatılarak, “Bu suç teşkil eden saldırılara karşı kendimizi savunma ve egemenliğimizi, güvenliğimizi ve istikrarımızı korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkımızı teyit ediyoruz” denildi.Ayrıca açıklamada, İran’a bağlı uyuyan hücrelerin bölgeyi istikrarsızlaştırmayı planladığı uyarısı yapıldı ve güvenlik güçlerinin bu planları engellemedeki başarısı övüldü.
suudi arabistan
kuveyt
birleşik arap emirlikleri (bae)
i̇ran
suudi arabistan, kuveyt, birleşik arap emirlikleri (bae), ortadoğu, i̇ran
suudi arabistan, kuveyt, birleşik arap emirlikleri (bae), ortadoğu, i̇ran

Körfez ülkelerinden ortak İran açıklaması

21:29 25.03.2026
In this photo released by the Iranian Defense Ministry on May 25, 2023, Khorramshahr-4 missile is launched at an undisclosed location, Iran (Iranian Defense Ministry via AP) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Katar ve Ürdün yaptıkları ortak açıklamada, İran’ın kendi topraklarına yönelik saldırılarının egemenliklerine yönelik açık bir ihlal teşkil ettiğini belirtti.
Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Katar ve Ürdün ortak bir yazılı açıklama yayımladı.
Körfez ülkeleri, İran’ın kendi topraklarına yönelik saldırılarını egemenliklerine karşı açık bir ihlal olarak değerlendirdi. Açıklamada ayrıca, Irak’ın, komşu ülkelere yönelik saldırıların Irak topraklarından derhal durdurulması için gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuldu. Bu çağrının, 'kardeşlik ilişkilerini korumak' ve daha fazla tırmanışın önüne geçmek amacıyla yapıldığı vurgulandı.
Ortak açıklamada, ülkelerin kendini savunma hakkı da hatırlatılarak, “Bu suç teşkil eden saldırılara karşı kendimizi savunma ve egemenliğimizi, güvenliğimizi ve istikrarımızı korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkımızı teyit ediyoruz” denildi.
Ayrıca açıklamada, İran’a bağlı uyuyan hücrelerin bölgeyi istikrarsızlaştırmayı planladığı uyarısı yapıldı ve güvenlik güçlerinin bu planları engellemedeki başarısı övüldü.
