Körfez ülkelerinden ortak İran açıklaması
Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Katar ve Ürdün yaptıkları ortak açıklamada, İran'ın kendi topraklarına yönelik saldırılarının egemenliklerine yönelik... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Katar ve Ürdün ortak bir yazılı açıklama yayımladı.Körfez ülkeleri, İran’ın kendi topraklarına yönelik saldırılarını egemenliklerine karşı açık bir ihlal olarak değerlendirdi. Açıklamada ayrıca, Irak’ın, komşu ülkelere yönelik saldırıların Irak topraklarından derhal durdurulması için gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuldu. Bu çağrının, 'kardeşlik ilişkilerini korumak' ve daha fazla tırmanışın önüne geçmek amacıyla yapıldığı vurgulandı.Ortak açıklamada, ülkelerin kendini savunma hakkı da hatırlatılarak, “Bu suç teşkil eden saldırılara karşı kendimizi savunma ve egemenliğimizi, güvenliğimizi ve istikrarımızı korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkımızı teyit ediyoruz” denildi.Ayrıca açıklamada, İran’a bağlı uyuyan hücrelerin bölgeyi istikrarsızlaştırmayı planladığı uyarısı yapıldı ve güvenlik güçlerinin bu planları engellemedeki başarısı övüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/irandan-tazminat-talebi-bae-ve-bahreyni-abd-israil-saldirilariyla-sucladi-1104368163.html
