İran, ABD-İsrail saldırılarında topraklarını kullandırdığı gerekçesiyle Bahreyn ve BAE'den tazminat talep etti

İran, ABD-İsrail saldırılarında topraklarının kullanıldığı gerekçesiyle Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) tazminat talep etti.

2026-03-19T13:50+0300

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında topraklarının kullanılmasına engel olmadıkları gerekçesiyle Bahreyn ve BAE’nin tazminat ödemesi gerektiğini açıkladı.Tasnim Haber Ajansına göre İravani, konuyla ilgili olarak BM Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi Başkanlığına resmi bir mektup gönderdi.Mektupta, başka ülkelerin topraklarının askeri saldırılar için kullandırılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.İravani ayrıca, bu durumla ilgili olarak Bahreyn makamlarının daha önce bilgilendirildiğini ve konunun BM belgelerine de yansıdığını belirtti.İran tarafı, söz konusu saldırılarda sivillerin ve sivil yerleşimlerin hedef alındığını, bunun iyi komşuluk ilişkileri ve karşılıklı saygı ilkeleriyle bağdaşmadığını ifade etti.Açıklamada, BAE ve Bahreyn’in uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin sorumluluk doğurduğu ve İran’a verilen maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi gerektiği vurgulandı.İran, daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD’nin saldırılar için Bahreyn ve BAE’den füze saldırıları düzenlediğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/kosta-rika-kubadaki-buyukelciligini-kapatti-ulke-bu-karari-abd-baskisiyla-aldi-1104359019.html

