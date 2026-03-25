Kız arkadaşına büyü yaptırmak isterken 500 bin lirasını kaptırdı
Kız arkadaşına büyü yaptırmak isterken 500 bin lirasını kaptırdı
Trabzon'da kız arkadaşına büyü yaptırmak isteyen bir kişi dolandırıcıya 500 bin liraya yakın parasını kaptırdı. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
Trabzon'da 21 yaşındaki bir genç, kız arkadaşına büyü yaptırmak isterken dolandırıldı. Sosyal medyada tanıştığı 'büyücüye' 500 bin liraya yakın parasını kaptırdı. Sosyal medyadan tanıştığı kişiye büyü için para gönderdiOrtahisar ilçesinde yaşayan B.T. (21), sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişi ile kız arkadaşına büyü yaptırmak amacıyla anlaştı. Banka hesabına 495 bin 600 lira gönderdiği kişiye daha sonra ulaşamayan B.T, dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. B.T'nin şikayeti üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
trabzon, büyü, dolandırıcılık
trabzon, büyü, dolandırıcılık

Kız arkadaşına büyü yaptırmak isterken 500 bin lirasını kaptırdı

Trabzon'da kız arkadaşına büyü yaptırmak isteyen bir kişi dolandırıcıya 500 bin liraya yakın parasını kaptırdı.
Trabzon'da 21 yaşındaki bir genç, kız arkadaşına büyü yaptırmak isterken dolandırıldı. Sosyal medyada tanıştığı 'büyücüye' 500 bin liraya yakın parasını kaptırdı.

Sosyal medyadan tanıştığı kişiye büyü için para gönderdi

Ortahisar ilçesinde yaşayan B.T. (21), sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişi ile kız arkadaşına büyü yaptırmak amacıyla anlaştı. Banka hesabına 495 bin 600 lira gönderdiği kişiye daha sonra ulaşamayan B.T, dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. B.T'nin şikayeti üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
