'Büyü bozma' vaadiyle dolandırdılar: 5 ilde operasyon, gözaltılar var
'Büyü bozma' vaadiyle dolandırdılar: 5 ilde operasyon, gözaltılar var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden "büyü bozma" vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
türki̇ye
büyü
sosyal medya
gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya üzerinden “büyü bozma” vaadiyle ilan vererek vatandaşları kandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İlanları Instagram üzerinden paylaşan şüphelilerin, kendileriyle iletişime geçen kişileri sistematik şekilde dolandırdığı tespit edildi.7 şüpheli hakkında gözaltı kararıSoruşturma kapsamında incelenen İletişim Tespit Tutanağı (tape) kayıtları, MASAK raporları ve kolluk birimlerinin araştırmaları doğrultusunda, birbirleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında “dini inanç ve duyguları istismar etmek” ve “bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçlarından gözaltı kararı verildi.5 ilde eş zamanlı operasyonAnkara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
türki̇ye
büyü, sosyal medya, gözaltı
büyü, sosyal medya, gözaltı

'Büyü bozma' vaadiyle dolandırdılar: 5 ilde operasyon, gözaltılar var

13:42 25.11.2025
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden “büyü bozma” vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya üzerinden “büyü bozma” vaadiyle ilan vererek vatandaşları kandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İlanları Instagram üzerinden paylaşan şüphelilerin, kendileriyle iletişime geçen kişileri sistematik şekilde dolandırdığı tespit edildi.

7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında incelenen İletişim Tespit Tutanağı (tape) kayıtları, MASAK raporları ve kolluk birimlerinin araştırmaları doğrultusunda, birbirleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında “dini inanç ve duyguları istismar etmek” ve “bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçlarından gözaltı kararı verildi.

5 ilde eş zamanlı operasyon

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
