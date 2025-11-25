https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/buyu-bozma-vaadiyle-dolandirdilar-5-ilde-operasyon-gozaltilar-var-1101272538.html
'Büyü bozma' vaadiyle dolandırdılar: 5 ilde operasyon, gözaltılar var
'Büyü bozma' vaadiyle dolandırdılar: 5 ilde operasyon, gözaltılar var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya üzerinden "büyü bozma" vaadiyle ilan vererek vatandaşları kandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İlanları Instagram üzerinden paylaşan şüphelilerin, kendileriyle iletişime geçen kişileri sistematik şekilde dolandırdığı tespit edildi.7 şüpheli hakkında gözaltı kararıSoruşturma kapsamında incelenen İletişim Tespit Tutanağı (tape) kayıtları, MASAK raporları ve kolluk birimlerinin araştırmaları doğrultusunda, birbirleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında "dini inanç ve duyguları istismar etmek" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.5 ilde eş zamanlı operasyonAnkara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya üzerinden “büyü bozma” vaadiyle ilan vererek vatandaşları kandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İlanları Instagram üzerinden paylaşan şüphelilerin, kendileriyle iletişime geçen kişileri sistematik şekilde dolandırdığı tespit edildi.
7 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında incelenen İletişim Tespit Tutanağı (tape) kayıtları, MASAK raporları ve kolluk birimlerinin araştırmaları doğrultusunda, birbirleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında “dini inanç ve duyguları istismar etmek” ve “bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçlarından gözaltı kararı verildi.
5 ilde eş zamanlı operasyon
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.