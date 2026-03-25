Kenya’da korkunç keşif: Toplu mezardan çoğu bebek 32 ceset çıkarıldı

Kenya'da bir toplu mezardan çıkarılan 32 cesedin büyük kısmının bebek ve çocuklara ait olduğu açıklandı. Olay, ülkede büyük şok yaratırken soruşturmanın... 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T13:53+0300

Kenya’nın Kericho kentinde yapılan kazılarda yaklaşık 32 cesedin çıkarıldığı ve bunların büyük bölümünün bebekler ve fetüslerden oluştuğu aktarıldı.Yetkililerin başlangıçta yalnızca 14 cesedin bulunduğunu düşündüğü, ancak kazılar ilerledikçe sayının arttığı ifade edildi.Bir yetkilinin, "Bulduklarımız oldukça sıra dışı" değerlendirmesinde bulunduğu ve cesetlerin çuval benzeri torbalar içinde üst üste yerleştirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.Cesetlerin kaynağı araştırılıyorİlk incelemelerde, cesetler arasında 7 yetişkin ve 25 çocuğun bulunduğu belirtildi. Ayrıca bazı vücut parçalarının da çıkarıldığı ifade edildi.Yetkililerin, bazı cesetlerin hastaneler veya morglardan gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu ve bunun yapılacak otopsilerle netleşeceği aktarıldı.Cesetlerin farklı seviyelerde çürüme göstermesinin, ölümlerin farklı zamanlarda gerçekleşmiş olabileceğine işaret ettiği belirtildi.Soruşturma genişliyorYetkililerin, bazı cesetlerin başka bir bölgedeki hastaneden 'sahipsiz' olarak teslim alınıp buraya getirildiğini tespit ettiği ifade edildi. Ancak mezardaki diğer cesetlerin kaynağının halal belirsiz olduğu aktarıldı.Mezarın bulunduğu alanın bir kuruluşa ait olduğu ancak bu kurumun olayla bağlantısı olmadığını açıkladığı belirtildi.Olayla bağlantılı olarak iki kişinin gözaltına alındığı, başka kişilerin de sorgulandığı ifade edildi.Bir insan hakları grubunun, "Bu keşif trajedinin boyutunu gözler önüne seriyor" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.Yetkililerin, cesetlerin kimliklerinin en kısa sürede belirlenmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

