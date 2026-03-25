https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-fikret-orman-gozaltina-alindi-1104477713.html
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fikret Orman gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında iş insanı Fikret Orman gözaltına alındı. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T02:48+0300
türki̇ye
fikret orman
i̇stanbul
cumhuriyet başsavcılığı
emniyet müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104024/21/1040242128_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4f3dd1cf3d2cba3e9de9914b8dbd3a4a.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104024/21/1040242128_99:0:987:666_1920x0_80_0_0_9bc3bd1339a383a8e6a43d0582da2558.jpg
02:45 25.03.2026 (güncellendi: 02:48 25.03.2026)
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında iş insanı Fikret Orman gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Fikret Orman'ı gözaltına aldı. Orman'ın, işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.