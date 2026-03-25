Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fikret Orman gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fikret Orman gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında iş insanı Fikret Orman gözaltına alındı. 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T02:45+0300

2026-03-25T02:45+0300

2026-03-25T02:48+0300

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Fikret Orman'ı gözaltına aldı. Orman'ın, işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fikret orman, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, emniyet müdürlüğü