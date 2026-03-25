Güney Kıbrıs’tan İngiltere’ye yeni güvenlik anlaşması talebi
Güney Kıbrıs, savaşta yaşanan gelişmelerin ardından, adadaki İngiliz askeri üsleri için Londra’dan daha güçlü ve güncellenmiş güvenlik garantileri talep etti. Detaylar haberde...
2026-03-25T12:41+0300
Güney Kıbrıs’tan İngiltere’ye yeni güvenlik anlaşması talebi
Güney Kıbrıs, savaşta yaşanan gelişmelerin ardından, adadaki İngiliz askeri üsleri için Londra’dan daha güçlü ve güncellenmiş güvenlik garantileri talep etti. İngiliz basını, ‘İran’ın misilleme saldırısının İngiliz savunmasını hazırlıksız yakaladığını’ yazdı.
Güney Kıbrıs yönetimi, İran’daki savaşın sona ermesinin ardından mevcut güvenlik düzenlemelerinin yeniden müzakere edilmesini istiyor.
İngiliz basınına göre, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile hafta sonu yaptığı uzun telefon görüşmesinde bu talebi gündeme getirdi.
1960 anlaşması yeniden masada
Güney Kıbrıs’ın talebi, 1960 yılında adadaki İngiliz egemen üs bölgelerini kuran anlaşmanın güncellenmesini kapsıyor. Bu anlaşma kapsamında RAF Akrotiri ve Dhekelia üsleri İngiltere’nin egemen toprağı olarak kalmaya devam ediyor.
Talepler arasında üslerin kapatılması yer almıyor. Ancak Kıbrıs yönetimi, özellikle askeri operasyonlar, konuşlandırmalar ve güvenlik riskleri konusunda daha fazla bilgi paylaşımı ve istişare mekanizması istiyor.
Hristodulidis, “İngiliz üslerinin statüsü ve geleceği konusunda açık ve dürüst bir diyaloga ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
‘İngiliz savunmasını hazırlıksız yakaladı’
Gelişmeler, İran’ın düşük maliyetli İHA’larla gerçekleştirdiği misilleme saldırısının ardından geldi. Saldırı, Londra merkezli Telegraph’ın ifadeleriyle ‘İngiliz savunmasını hazırlıksız yakalarken, Avrupa’dan savaş gemilerinin bölgeye sevk edilmesine yol açtı.'
İran tarafından fırlatılan ‘kamikaze İHA’lar’ nedeniyle İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterindeki F-35B savaş uçakları Akrotiri Üssü’nden havalanarak müdahale etti.
Bir İHA’nın Akrotiri’de ABD’ye ait U-2 casus uçaklarının bulunduğu hangara isabet ettiği ve sınırlı hasar verdiği bildirildi.
Fransa devreye girdi, tartışma büyüdü
Saldırı sırasında İngiltere’nin bölgede savaş gemisi bulunmaması dikkat çekerken, Güney Kıbrıs’ın yardım çağrısına ilk yanıt veren ülke Fransa oldu. İngiliz basınına göre, Fransız donanmasının adayı korumaya destek vermesi, İngiltere’nin askeri kapasitesi hakkında soru işaretlerine yol açtı.
İngiliz savaş gemisi HMS Dragon’un ise saldırılardan yaklaşık üç hafta sonra Akdeniz’e ulaştığı belirtildi.
Ekonomi ve turizm de risk altında
Güvenlik krizi, Güney Kıbrıs ekonomisinin bel kemiğini oluşturan turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. Turizm, ülke gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.