‘ABD, İran’a çatışmayı sonlandırmak için 15 maddelik plan gönderdi’
New York Times, Washington’un Ortadoğu’daki savaşı sonlandırmak ve gerilimi düşürmek amacıyla, füze ve nükleer programlar ile Hürmüz Boğazı’ndaki deniz... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T01:24+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/trump-iranda-zafer-kazandik-ve-onlar-bizimle-bir-anlasmaya-varmak-icin-can-atiyorlar-1104474981.html
‘ABD, İran’a çatışmayı sonlandırmak için 15 maddelik plan gönderdi’

01:24 25.03.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD-İran
New York Times, Washington’un Ortadoğu’daki savaşı sonlandırmak ve gerilimi düşürmek amacıyla, füze ve nükleer programlar ile Hürmüz Boğazı’ndaki deniz güvenliğini de kapsayan 15 maddelik bir planı Pakistan aracılığıyla Tahran’a ilettiğini ileri sürdü.
ABD yönetiminin, İran’la yaşanan gerilimi ve Ortadoğu’daki çatışmayı sonlandırmak amacıyla Tahran’a kapsamlı bir plan sunduğu iddia edildi. New York Times gazetesinin ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Washington, İran’a bölgedeki savaşın durdurulmasına yönelik 15 maddelik bir öneri paketi gönderdi.
Haberde, “Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu’daki savaşı sonlandırmak için İran’a 15 maddelik bir plan iletti. Bu, Başkan Donald Trump yönetiminin çatışmadan çıkış için bir yol bulma arzusunu yansıtıyor” ifadelerine yer verildi.
Gazete, bu adımın, İran’a yönelik saldırının ekonomik sonuçlarıyla mücadele edilen bir dönemde atıldığına dikkat çekti.
Söz konusu planın, başta İran’ın balistik füze ve nükleer programları olmak üzere temel güvenlik başlıklarını içerdiği belirtildi. Ayrıca, özellikle Hürmüz Boğazı’nda deniz yollarının güvenliğinin yeniden tesis edilmesi de planın ayrı bir maddesi olarak öne çıkıyor. Boğazın fiili olarak bloke edilmesinin enerji tedarikinde aksamaya ve küresel petrol ve doğalgaz fiyatlarında sert artışa yol açtığı anımsatıldı.
New York Times’a göre, plan metni İran tarafına Pakistan aracılığıyla ulaştırıldı. İslamabad’ın bu süreçte iki ülke arasında diplomatik aracı rolü üstlenerek ABD’nin teklifinin Tahran’a iletilmesini sağladığı kaydedildi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
DÜNYA
Trump: İran'da zafer kazandık ve onlar bizimle bir anlaşmaya varmak için can atıyorlar
Dün, 22:14
