https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/abd-irana-catismayi-sonlandirmak-icin-15-maddelik-plan-gonderdi-1104476877.html
‘ABD, İran’a çatışmayı sonlandırmak için 15 maddelik plan gönderdi’
‘ABD, İran’a çatışmayı sonlandırmak için 15 maddelik plan gönderdi’
Sputnik Türkiye
New York Times, Washington'un Ortadoğu'daki savaşı sonlandırmak ve gerilimi düşürmek amacıyla, füze ve nükleer programlar ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz...
2026-03-25T01:24+0300
2026-03-25T01:24+0300
2026-03-25T01:24+0300
dünya
abd
i̇ran
ortadoğu
çatışma
plan
pakistan
hürmüz boğazı
nükleer program
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103285629_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8689ee1d96f6341808044e90132aa640.jpg
ABD yönetiminin, İran’la yaşanan gerilimi ve Ortadoğu’daki çatışmayı sonlandırmak amacıyla Tahran’a kapsamlı bir plan sunduğu iddia edildi. New York Times gazetesinin ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Washington, İran’a bölgedeki savaşın durdurulmasına yönelik 15 maddelik bir öneri paketi gönderdi.Haberde, “Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu’daki savaşı sonlandırmak için İran’a 15 maddelik bir plan iletti. Bu, Başkan Donald Trump yönetiminin çatışmadan çıkış için bir yol bulma arzusunu yansıtıyor” ifadelerine yer verildi. Gazete, bu adımın, İran’a yönelik saldırının ekonomik sonuçlarıyla mücadele edilen bir dönemde atıldığına dikkat çekti.Söz konusu planın, başta İran’ın balistik füze ve nükleer programları olmak üzere temel güvenlik başlıklarını içerdiği belirtildi. Ayrıca, özellikle Hürmüz Boğazı’nda deniz yollarının güvenliğinin yeniden tesis edilmesi de planın ayrı bir maddesi olarak öne çıkıyor. Boğazın fiili olarak bloke edilmesinin enerji tedarikinde aksamaya ve küresel petrol ve doğalgaz fiyatlarında sert artışa yol açtığı anımsatıldı.New York Times’a göre, plan metni İran tarafına Pakistan aracılığıyla ulaştırıldı. İslamabad’ın bu süreçte iki ülke arasında diplomatik aracı rolü üstlenerek ABD’nin teklifinin Tahran’a iletilmesini sağladığı kaydedildi.
i̇ran
pakistan
hürmüz boğazı
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103285629_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_096cfca59a8c5021aee3e66eeb924552.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, ortadoğu, çatışma, plan, pakistan, hürmüz boğazı, nükleer program, donald trump, washington, new york times
abd, i̇ran, ortadoğu, çatışma, plan, pakistan, hürmüz boğazı, nükleer program, donald trump, washington, new york times
‘ABD, İran’a çatışmayı sonlandırmak için 15 maddelik plan gönderdi’
New York Times, Washington’un Ortadoğu’daki savaşı sonlandırmak ve gerilimi düşürmek amacıyla, füze ve nükleer programlar ile Hürmüz Boğazı’ndaki deniz güvenliğini de kapsayan 15 maddelik bir planı Pakistan aracılığıyla Tahran’a ilettiğini ileri sürdü.
ABD yönetiminin, İran’la yaşanan gerilimi ve Ortadoğu’daki çatışmayı sonlandırmak amacıyla Tahran’a kapsamlı bir plan sunduğu iddia edildi. New York Times gazetesinin ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Washington, İran’a bölgedeki savaşın durdurulmasına yönelik 15 maddelik bir öneri paketi gönderdi.
Haberde, “Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu’daki savaşı sonlandırmak için İran’a 15 maddelik bir plan iletti. Bu, Başkan Donald Trump yönetiminin çatışmadan çıkış için bir yol bulma arzusunu yansıtıyor” ifadelerine yer verildi.
Gazete, bu adımın, İran’a yönelik saldırının ekonomik sonuçlarıyla mücadele edilen bir dönemde atıldığına dikkat çekti.
Söz konusu planın, başta İran’ın balistik füze ve nükleer programları olmak üzere temel güvenlik başlıklarını içerdiği belirtildi. Ayrıca, özellikle Hürmüz Boğazı’nda deniz yollarının güvenliğinin yeniden tesis edilmesi de planın ayrı bir maddesi olarak öne çıkıyor. Boğazın fiili olarak bloke edilmesinin enerji tedarikinde aksamaya ve küresel petrol ve doğalgaz fiyatlarında sert artışa yol açtığı anımsatıldı.
New York Times’a göre, plan metni İran tarafına Pakistan aracılığıyla ulaştırıldı. İslamabad’ın bu süreçte iki ülke arasında diplomatik aracı rolü üstlenerek ABD’nin teklifinin Tahran’a iletilmesini sağladığı kaydedildi.