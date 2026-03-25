‘ABD, İran’a çatışmayı sonlandırmak için 15 maddelik plan gönderdi’

25.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD yönetiminin, İran’la yaşanan gerilimi ve Ortadoğu’daki çatışmayı sonlandırmak amacıyla Tahran’a kapsamlı bir plan sunduğu iddia edildi. New York Times gazetesinin ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Washington, İran’a bölgedeki savaşın durdurulmasına yönelik 15 maddelik bir öneri paketi gönderdi.Haberde, “Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu’daki savaşı sonlandırmak için İran’a 15 maddelik bir plan iletti. Bu, Başkan Donald Trump yönetiminin çatışmadan çıkış için bir yol bulma arzusunu yansıtıyor” ifadelerine yer verildi. Gazete, bu adımın, İran’a yönelik saldırının ekonomik sonuçlarıyla mücadele edilen bir dönemde atıldığına dikkat çekti.Söz konusu planın, başta İran’ın balistik füze ve nükleer programları olmak üzere temel güvenlik başlıklarını içerdiği belirtildi. Ayrıca, özellikle Hürmüz Boğazı’nda deniz yollarının güvenliğinin yeniden tesis edilmesi de planın ayrı bir maddesi olarak öne çıkıyor. Boğazın fiili olarak bloke edilmesinin enerji tedarikinde aksamaya ve küresel petrol ve doğalgaz fiyatlarında sert artışa yol açtığı anımsatıldı.New York Times’a göre, plan metni İran tarafına Pakistan aracılığıyla ulaştırıldı. İslamabad’ın bu süreçte iki ülke arasında diplomatik aracı rolü üstlenerek ABD’nin teklifinin Tahran’a iletilmesini sağladığı kaydedildi.

