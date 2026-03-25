İran: Erbil Havalimanı’ndaki ABD üssünü hedef aldık
İran: Erbil Havalimanı’ndaki ABD üssünü hedef aldık
Sputnik Türkiye
İran Ordusu, Erbil Havalimanı’ndaki ABD üssünü karadan karaya füzelerle hedef aldığını açıkladı. Saldırının kritik askeri tesisleri kapsadığı ifade edildi. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T04:13+0300
2026-03-25T04:13+0300
2026-03-25T04:13+0300
İran Ordusu, IRNA tarafından yayımlanan bildiriyle, Irak’ın Erbil kentindeki havalimanında yer alan ABD üssüne füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.Açıklamada, saldırıda karadan karaya füzelerin kullanıldığı bilgisine yer verildi.Bildiride ayrıca, Erbil Havalimanı içinde hedef alınan noktanın ABD güçleri için önemli bir komuta ve lojistik merkez olduğu belirtilerek, bölgede askeri ekipman ve çeşitli sistemlerin konuşlu bulunduğu ifade edildi.
i̇ran
ortadoğu, abd, irna, i̇ran
ortadoğu, abd, irna, i̇ran
İran: Erbil Havalimanı’ndaki ABD üssünü hedef aldık
İran Ordusu, Erbil Havalimanı’ndaki ABD üssünü karadan karaya füzelerle hedef aldığını açıkladı. Saldırının kritik askeri tesisleri kapsadığı ifade edildi.
İran Ordusu, IRNA tarafından yayımlanan bildiriyle, Irak’ın Erbil kentindeki havalimanında yer alan ABD üssüne füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Açıklamada, saldırıda karadan karaya füzelerin kullanıldığı bilgisine yer verildi.
Bildiride ayrıca, Erbil Havalimanı içinde hedef alınan noktanın ABD güçleri için önemli bir komuta ve lojistik merkez olduğu belirtilerek, bölgede askeri ekipman ve çeşitli sistemlerin konuşlu bulunduğu ifade edildi.