İlkokulda inanılmaz olay: Hademenin okul müdürünü zehirlediği iddiası ortalığı karıştırdı

İstanbul'da bir ilkokulda temizlik personeli olan bir kişinin, okul müdürünü zehirlemek için yemeğine çamaşır suyu kattığı iddia edildi. Görevli iddiaları... 11.12.2025

İstanbul Arnavutköy'de bir ilkokulda meydana gelen olayda, temizlik görevlisi Z.S'nin, okul müdürünün yemeğine çamaşır suyu koyarak zehirlemeye çalıştığı iddia edildi. Okuldaki tavuk yemeğinden numuneler alınırken, tutuklanan temizlik görevlisi iddiaları reddetti. Şüpheli, müdür ve müdür yardımcılarının kendisini okuldan göndermek istedikleri için böyle bir iftira attıklarını öne sürdü. Tavuğun izine çamaşır suyu koyduğu iddia edildiSabah'ın haberine göre, İstanbul Arnavutköy'de, iddiaya göre temizlik personeli okul müdürü Yüksel Bölükbaşı'yı 8 Aralık'ta zehirlemeye kalkıştı. Şüphelinin, öğle yemeğinde pişirilmek üzere dondurucudan çıkarılan tavuğun içine çamaşır suyu koyduğu ve böylece müdürü hedef aldığı öne sürüldü. Durumun fark edilmesi üzerine müdür Bölükbaşı güvenlik kayıtlarını alarak en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu.İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Z.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Z.S., Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Beni okuldan göndermek istiyorlar "Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen şüpheli ifadesinde okul müdürünü suçladı. 13 yıldır aynı okulda görev yaptığını anlatan Z.S. şunları anlattı: Numuneler incelemeye gönderildi Zehirleme iddiası sonrası polis ekipleri ilkokulda inceleme yaptı. Çamaşır suyu konulduğu öne sürülen tavuktan numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Kesin değerlendirme, yapılacak kimyasal analizlerin ardından ortaya çıkacak.

