Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/icisleri-bakani-ciftci-sinir-hattinda-konustu-tedbirler-alinmis-durumda-1104504136.html
İçişleri Bakanı Çiftçi, sınır hattında konuştu: 'Tedbirler alınmış durumda'
İçişleri Bakanı Çiftçi, sınır hattında konuştu: 'Tedbirler alınmış durumda'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, İran tarafında süregelen... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T22:09+0300
2026-03-25T22:09+0300
türki̇ye
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104503859_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_b3b5355fdbc76dd6c15f2d09b8d483e2.jpg
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli programlar kapsamında Ağrı’ya gelerek Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Gümrük Kapısı’nı inceledi.Sınırın sıfır noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada Bakan Çiftçi, ''Gürbulak Sınır Kapısı'ndayız. Sınır kapımızın sıfır noktasındayız. 28 Şubat tarihinden itibaren sınırın öbür tarafında, İran tarafında İran'la ABD-İsrail arasında süregelen bir savaş var. Savaşın ne kadar daha süreceği, ne zaman sona ereceği konusunda da herhangi bir belirlilik yok. Dolayısıyla savaşın muhtemel sonuçlarıyla ilgili kendi tarafımızda alınan tedbirleri gözden geçirdik. Burada Doğubayazıt Kaymakamımızdan brifing aldık ve alınan tedbirleri de yerinde incelemiş olduk. Ben şunu rahatlıkla ifade edebilirim, burada tüm planlamalar, tedbirler alınmış durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Temennimiz inşallah bu savaş kısa süre içerisinde sonuçlanır, biter. Yeniden barış ve huzur ortamına dönülmüş olur" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/korfez-ulkelerinden-ortak-iran-aciklamasi-1104503276.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104503859_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c8b9bf2f9f708dbe491db412754fd6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇çişleri bakanlığı, mustafa çiftçi, i̇ran, abd, i̇srail

İçişleri Bakanı Çiftçi, sınır hattında konuştu: 'Tedbirler alınmış durumda'

22:09 25.03.2026
© AA / Abdullah Söylemezİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
© AA / Abdullah Söylemez
Abone ol
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, İran tarafında süregelen İran-ABD-İsrail çatışmalarına karşı Türkiye’nin tüm tedbirleri aldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli programlar kapsamında Ağrı’ya gelerek Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Gümrük Kapısı’nı inceledi.
Sınırın sıfır noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada Bakan Çiftçi, ''Gürbulak Sınır Kapısı'ndayız. Sınır kapımızın sıfır noktasındayız. 28 Şubat tarihinden itibaren sınırın öbür tarafında, İran tarafında İran'la ABD-İsrail arasında süregelen bir savaş var. Savaşın ne kadar daha süreceği, ne zaman sona ereceği konusunda da herhangi bir belirlilik yok. Dolayısıyla savaşın muhtemel sonuçlarıyla ilgili kendi tarafımızda alınan tedbirleri gözden geçirdik. Burada Doğubayazıt Kaymakamımızdan brifing aldık ve alınan tedbirleri de yerinde incelemiş olduk. Ben şunu rahatlıkla ifade edebilirim, burada tüm planlamalar, tedbirler alınmış durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Temennimiz inşallah bu savaş kısa süre içerisinde sonuçlanır, biter. Yeniden barış ve huzur ortamına dönülmüş olur" dedi.
In this photo released by the Iranian Defense Ministry on May 25, 2023, Khorramshahr-4 missile is launched at an undisclosed location, Iran (Iranian Defense Ministry via AP) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
DÜNYA
Körfez ülkelerinden ortak İran açıklaması
21:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала