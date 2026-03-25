İçişleri Bakanı Çiftçi, sınır hattında konuştu: 'Tedbirler alınmış durumda'
İçişleri Bakanı Çiftçi, sınır hattında konuştu: 'Tedbirler alınmış durumda'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, İran tarafında süregelen... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T22:09+0300
2026-03-25T22:09+0300
2026-03-25T22:09+0300
türki̇ye
türkiye
i̇çişleri bakanlığı
mustafa çiftçi
i̇ran
abd
i̇srail
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli programlar kapsamında Ağrı’ya gelerek Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Gümrük Kapısı’nı inceledi.Sınırın sıfır noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada Bakan Çiftçi, ''Gürbulak Sınır Kapısı'ndayız. Sınır kapımızın sıfır noktasındayız. 28 Şubat tarihinden itibaren sınırın öbür tarafında, İran tarafında İran'la ABD-İsrail arasında süregelen bir savaş var. Savaşın ne kadar daha süreceği, ne zaman sona ereceği konusunda da herhangi bir belirlilik yok. Dolayısıyla savaşın muhtemel sonuçlarıyla ilgili kendi tarafımızda alınan tedbirleri gözden geçirdik. Burada Doğubayazıt Kaymakamımızdan brifing aldık ve alınan tedbirleri de yerinde incelemiş olduk. Ben şunu rahatlıkla ifade edebilirim, burada tüm planlamalar, tedbirler alınmış durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Temennimiz inşallah bu savaş kısa süre içerisinde sonuçlanır, biter. Yeniden barış ve huzur ortamına dönülmüş olur" dedi.
türki̇ye
i̇ran
abd
i̇srail
Sputnik Türkiye
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, i̇çişleri bakanlığı, mustafa çiftçi, i̇ran, abd, i̇srail
türkiye, i̇çişleri bakanlığı, mustafa çiftçi, i̇ran, abd, i̇srail
İçişleri Bakanı Çiftçi, sınır hattında konuştu: 'Tedbirler alınmış durumda'
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, İran tarafında süregelen İran-ABD-İsrail çatışmalarına karşı Türkiye’nin tüm tedbirleri aldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli programlar kapsamında Ağrı’ya gelerek Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Gümrük Kapısı’nı inceledi.
Sınırın sıfır noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada Bakan Çiftçi, ''Gürbulak Sınır Kapısı'ndayız. Sınır kapımızın sıfır noktasındayız. 28 Şubat tarihinden itibaren sınırın öbür tarafında, İran tarafında İran'la ABD-İsrail arasında süregelen bir savaş var. Savaşın ne kadar daha süreceği, ne zaman sona ereceği konusunda da herhangi bir belirlilik yok. Dolayısıyla savaşın muhtemel sonuçlarıyla ilgili kendi tarafımızda alınan tedbirleri gözden geçirdik. Burada Doğubayazıt Kaymakamımızdan brifing aldık ve alınan tedbirleri de yerinde incelemiş olduk. Ben şunu rahatlıkla ifade edebilirim, burada tüm planlamalar, tedbirler alınmış durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Temennimiz inşallah bu savaş kısa süre içerisinde sonuçlanır, biter. Yeniden barış ve huzur ortamına dönülmüş olur" dedi.