İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
HGS dolandırıcılığı alarmı: Bayram dönüşü dolandırıcılık tuzağına dikkat
HGS dolandırıcılığı alarmı: Bayram dönüşü dolandırıcılık tuzağına dikkat
Ramazan Bayramı tatili sonrası şehirlerarası yolculuk yapan çok sayıda vatandaşa, "HGS hesabınızda ödenmemiş geçiş ücreti tespit edilmiştir" içerikli "sahte... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T11:15+0300
2026-03-25T11:15+0300
Ramazan Bayramı tatilinin ardından şehirlerarası yolculuk yapan pek çok vatandaşın telefonuna, farklı numaralardan "HGS hesabınızda ödenmemiş geçiş ücreti tespit edilmiştir" mesajları gönderildiği belirlendi. Söz konusu mesajlarda, "son ödeme tarihi" vurgusuyla panik oluşturularak kullanıcıların sahte ödeme bağlantılarına yönlendirildiği tespit edildi.Sahte ödeme bağlantılarıyla kart bilgileri hedef alınıyorKonuya ilişkin açıklama yapan Avukat Sıla Doğan Selvi, bayram tatili dönüşünde vatandaşların telefonlarına "HGS borcunuz var", "ödeme yapmazsanız ekstra ceza kesilecek", "yasal yaptırım uygulanacak" şeklinde mesajlar gönderildiğini belirtti. Selvi, bazı vatandaşların bu sahte mesajlarda yer alan bağlantılara tıklayarak kredi kartı bilgilerini paylaştıklarını ve mağduriyet yaşadıklarını söyledi.Avukat Selvi: Resmi kurumlar SMS ile ücret talep etmezSelvi, yaşanan bir örnek üzerinden mesajların nasıl ayırt edilebileceğine dikkat çekti."Geçenlerde bir müvekkilimizin telefonuna böyle bir mesaj gelmiş. Kendisi panikleyip hemen linke tıklamadan önce bizi aradı. 'Telefonuma böyle bir mesaj geldi, mesajı size iletiyorum, inceler misiniz?" diyen Selvi, ilk incelemede mesajın resmi bir numaradan değil, sıradan bir sabit hattan gönderildiğini gördüklerini belirtti.Selvi, mesaj içeriğinde yer alan "Hakkınızda hukuki süreç başlatılacaktır, yasal işlemler başlatılacaktır" gibi ifadelerin dikkat çekici olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:"Aslında bu tarz şeyler, bu mesajların sahte olduğunu gösteren kelimelerdir. Resmi kurumlar, SMS ve mail yoluyla ücret talep etmez ya da para cezası kesileceğini bildirmez. PTT'nin uygulamasıyla size tebligat gelebilir, e-Devlet'inizi, banka hesaplarınızdan mobil ödemelerinizi kontrol edin ve gelen mesajlara hiçbir şekilde tıklamayın."Siber güvenlik uzmanından kritik uyarıSiber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir de dolandırıcıların yapay zeka teknolojilerini kullanarak resmi kurumların internet sitelerini birebir taklit edebildiklerine dikkat çekti. Son dönemde HGS ile ilgili çok sayıda sahte mesaj gönderildiğini belirten Akdemir, vatandaşların mesaj içeriklerinde yer alan sahte bağlantılar üzerinden yönlendirilerek kredi kartı bilgilerinin alınmasının amaçlandığını kaydetti.Mesajlara dönüş yapmak da risk oluşturuyorAkdemir, mesaj içeriğindeki bağlantıların kesinlikle açılmaması gerektiğini belirterek vatandaşların bu mesajlara olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş yapmaması gerektiğini söyledi:"Vatandaşların bu mesajlara kesinlikle olumlu veya olumsuz bir dönüş yapmamaları lazım. Saldırganlar o numaranın aktif olup olmadığını da tespit ediyorlar, siz oraya dönüş yaptığınızda. Dolayısıyla onların veri tabanlarında bu numaranın aktif olarak kullanıldığını da anlayabiliyorlar. Yaşlılarımızın özellikle bu art niyetli mesajlara karşı dikkatli olmaları lazım."
hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), dolandırıcılık
hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), dolandırıcılık

HGS dolandırıcılığı alarmı: Bayram dönüşü dolandırıcılık tuzağına dikkat

11:15 25.03.2026
Ramazan Bayramı tatili sonrası şehirlerarası yolculuk yapan çok sayıda vatandaşa, "HGS hesabınızda ödenmemiş geçiş ücreti tespit edilmiştir" içerikli "sahte mesaj" gönderildiği belirlendi. Uzmanlar, HGS borcu, ödeme linki, kredi kartı bilgileriyle panik yaratılan mesajlara karşı yalnızca resmi kanalları kullanma uyarısında bulundu.
Ramazan Bayramı tatilinin ardından şehirlerarası yolculuk yapan pek çok vatandaşın telefonuna, farklı numaralardan "HGS hesabınızda ödenmemiş geçiş ücreti tespit edilmiştir" mesajları gönderildiği belirlendi. Söz konusu mesajlarda, "son ödeme tarihi" vurgusuyla panik oluşturularak kullanıcıların sahte ödeme bağlantılarına yönlendirildiği tespit edildi.

Sahte ödeme bağlantılarıyla kart bilgileri hedef alınıyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Sıla Doğan Selvi, bayram tatili dönüşünde vatandaşların telefonlarına "HGS borcunuz var", "ödeme yapmazsanız ekstra ceza kesilecek", "yasal yaptırım uygulanacak" şeklinde mesajlar gönderildiğini belirtti. Selvi, bazı vatandaşların bu sahte mesajlarda yer alan bağlantılara tıklayarak kredi kartı bilgilerini paylaştıklarını ve mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Avukat Selvi: Resmi kurumlar SMS ile ücret talep etmez

Selvi, yaşanan bir örnek üzerinden mesajların nasıl ayırt edilebileceğine dikkat çekti.
"Geçenlerde bir müvekkilimizin telefonuna böyle bir mesaj gelmiş. Kendisi panikleyip hemen linke tıklamadan önce bizi aradı. 'Telefonuma böyle bir mesaj geldi, mesajı size iletiyorum, inceler misiniz?" diyen Selvi, ilk incelemede mesajın resmi bir numaradan değil, sıradan bir sabit hattan gönderildiğini gördüklerini belirtti.
Selvi, mesaj içeriğinde yer alan "Hakkınızda hukuki süreç başlatılacaktır, yasal işlemler başlatılacaktır" gibi ifadelerin dikkat çekici olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Aslında bu tarz şeyler, bu mesajların sahte olduğunu gösteren kelimelerdir. Resmi kurumlar, SMS ve mail yoluyla ücret talep etmez ya da para cezası kesileceğini bildirmez. PTT'nin uygulamasıyla size tebligat gelebilir, e-Devlet'inizi, banka hesaplarınızdan mobil ödemelerinizi kontrol edin ve gelen mesajlara hiçbir şekilde tıklamayın."

Siber güvenlik uzmanından kritik uyarı

Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir de dolandırıcıların yapay zeka teknolojilerini kullanarak resmi kurumların internet sitelerini birebir taklit edebildiklerine dikkat çekti. Son dönemde HGS ile ilgili çok sayıda sahte mesaj gönderildiğini belirten Akdemir, vatandaşların mesaj içeriklerinde yer alan sahte bağlantılar üzerinden yönlendirilerek kredi kartı bilgilerinin alınmasının amaçlandığını kaydetti.

Mesajlara dönüş yapmak da risk oluşturuyor

Akdemir, mesaj içeriğindeki bağlantıların kesinlikle açılmaması gerektiğini belirterek vatandaşların bu mesajlara olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş yapmaması gerektiğini söyledi:

"Vatandaşların bu mesajlara kesinlikle olumlu veya olumsuz bir dönüş yapmamaları lazım. Saldırganlar o numaranın aktif olup olmadığını da tespit ediyorlar, siz oraya dönüş yaptığınızda. Dolayısıyla onların veri tabanlarında bu numaranın aktif olarak kullanıldığını da anlayabiliyorlar. Yaşlılarımızın özellikle bu art niyetli mesajlara karşı dikkatli olmaları lazım."
